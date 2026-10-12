नखरेवाली: आनंद एल राय की फिल्म में रोमांस और कॉमेडी के साथ मिलेगा सामाजिक संदेश, जानें कब और कहां होगी रिलीज

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वहीं, जियो स्टूडियोज, आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा फिल्म के निर्माता हैं। जबकि इसकी कहानी दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है। बता दें कि मेकर्स ने 'नखरेवाली' का ऐलान साल 2024 में किया था और 2025 के वैलेंटाइन डे पर इसे रिलीज करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विज्ञापन



इस फिल्म के जरिए मेकर्स नए कलाकार अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव को लॉन्च करने वाले थे। हालांकि, रिलीज के हुई देरी के चलते अंश को इससे पहले आलिया भट्ट के फिल्म 'डोंट बी शाय' में देखा जा चुका है। अब लगभग डेढ साल बाद फिर 'नखरेवाली' की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। वहीं, जियो स्टूडियोज, आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा फिल्म के निर्माता हैं। जबकि इसकी कहानी दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है। बता दें कि मेकर्स ने 'नखरेवाली' का ऐलान साल 2024 में किया था और 2025 के वैलेंटाइन डे पर इसे रिलीज करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।इस फिल्म के जरिए मेकर्स नए कलाकार अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव को लॉन्च करने वाले थे। हालांकि, रिलीज के हुई देरी के चलते अंश को इससे पहले आलिया भट्ट के फिल्म 'डोंट बी शाय' में देखा जा चुका है। अब लगभग डेढ साल बाद फिर 'नखरेवाली' की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। विज्ञापन विज्ञापन 'तेरे इश्क में' और 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक आनंद एल राय की नई फिल्म 'नखरेवाली' की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। खास बात यह है कि इस बार फिल्म को राहुल शंकल्या ने डायरेक्ट किया है।

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कब रिलीज होगी फिल्म 'नखरेवाली'?

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'नखरेवाली' 30 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह फिल्म प्यार, रिश्तो और महिला-पुरुष की भूमिकाओं को एक नए अंदाज में पेश करने का वादा करती है।



फिल्म के पोस्टर पर एक टैगलाइन लिखी है, 'कभी-कभी प्यार में मजनू को भी लैला बनना पड़ता है', जो रिश्तों के पारंपरिक तौर-तरीकों में एक मजेदार बदलाव की तरफ इशारा करती है।

क्या होगी फिल्म की कहानी?

फिल्म बनाने वालों के अनुसार, 'नखरेवाली' हल्के-फुल्के और मनोरंजक अंदाज में महिलाओं की सुरक्षा और समाज में गहराई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करती है। यह फिल्म ऐसे अहम मुद्दों को एक ऐसी कहानी में पिरोती है जो दिलचस्प होने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर करती है।



'नखरेवाली' में एक 'वोमैंटिक कॉमेडी' (महिलाओं पर केंद्रित रोमांटिक कॉमेडी) वाला नयापन लाती है। यह फिल्म रिश्तों और जेंडर इक्वालिटी (स्त्री-पुरुष समानता) पर आज के दौर के नजरिए के साथ ह्यूमर और इमोशन का बेहतरीन मेल है।