{"_id":"6b04091cffd1012bb702a856","slug":"naga-chaitanya-birthday-wife-sobhita-dhulipala-share-romantic-photos-on-social-media-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शोभिता धुलिपाला: नागा चैतन्य के 40वें जन्मदिन पर पत्नी ने लुटाया प्यार, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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अब नागा चैतन्य के 40वें जन्मदिन पर पत्नी शोभिता ने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पति के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए उन्हें खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। विज्ञापन साउथ सिनेमा के चर्चित कपल शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को निजी रखना पसंद करते हैं। दोनों सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे के साथ कम ही तस्वीरें साझा करते हैं। हालांकि, खास मौकों पर उनका प्यार जाहिर करने का अंदाज फैंस का ध्यान खींच लेता है।

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शोभिता ने लुटाया प्यार

शोभिता ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर नागा चैतन्य के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं। माना जा रहा है कि यह तस्वीर साइप्रस में दोनों की छुट्टियों के दौरान की है। फोटो में अभिनेत्री ब्लैक कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। वहीं, अभिनेता लाल कलर की टी-शर्ट और ब्लैक पैंट पहने दिखे।



पहली तस्वीर में कपल एक-दूसरे को किस कर रहा है, दूसरी पोस्ट में नागा चैतन्य की एक वीडियो है और तीसरी तस्वीर में दोनों पोज देकर फोटो क्लिक करवा रहे हैं। इसे शेयर करते हुए शोभिता ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे लवर'।



बता दें कि नागा चैतन्य अपनी आने वाली फिल्म 'वृषकर्मा' के प्रमोशन के दौरान पत्नी के बारे में बात करते नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने शोभिता को 'माय लव' कहकर संबोधित किया था। अभिनेता का यह अंदाज उनके रिश्ते की एक खूबसूरत झलक दिखाता है।

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कैसे शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी?

शोभिता और नागा चैतन्य के रिश्ते को लेकर साल 2022 से ही चर्चाएं शुरू हो गई थीं, लेकिन दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखा। नागा चैतन्य ने जगपति बाबू के टॉक शो 'जयम्मु निश्चयम्मुरा' में अपनी प्रेम कहानी से जुड़ा दिलचस्प खुलासा किया था।



उन्होंने बताया था कि दोनों की बातचीत इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई थी। दरअसल, शोभिता ने नागा चैतन्य के क्लाउड किचन वेंचर 'शोयू' से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट किया था। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई।

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