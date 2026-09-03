हनुमान अंश: थिएटर में फिल्म 'हनुमान अंश' देखने पहुंचा मुस्लिम शख्स; ऐसा क्या किया जो वायरल हो गया वीडियो?

विदेशों में भी रिलीज होगी 'हनुमान अंश'

फिल्म 'हनुमान अंश' भारत के बाद अब विदेशों में रिलीज होने जा रही है। इसकी ओवरसीज रिलीज की जिम्मेदारी होम्बले फिल्म्स ने संभाली है। इस फिल्म के जरिए अब दुनियाभर के दर्शक नीम करौली बाबा के जीवन से रूबरू हो सकेंगे। फिल्म 'हनुमान अंश' 11 सितंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज होगी। बता दें कि फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 62.12 करोड़ रुपये हो चुका है। फिल्म के साथ-साथ इसके गाने भी खूब पसंद किए जा रहे हैं।