उड़ता तीर: ‘देशभक्ति याद है पर देश नहीं’; भारत-पाकिस्तान की बॉर्डर पर क्यों उलझे दिखे आयुष्मान? क्या है माजरा

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मेकर्स ने पोस्टर में क्या दिखाया? फिल्म ‘उड़ता तीर’ का पोस्टर जारी हो चुका है। इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। पोस्टर में आयुष्मान खुराना दो मील के पत्थरों से लटकते नजर आ रहे हैं। एक पर भारत और दूसरे पर पाकिस्तान लिखा है। वहीं उनके हाथ में एक फाइल है जिसमें टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है। इसके साथ ही इस पोस्टर पर लिखा है ‘देशभक्ति याद है पर देश नहीं’

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बुधवार को आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म‘उड़ता तीर’ का पोस्टर रिलीज हुआ। यह कॉमेडी में लिपटी हुई स्पाई फिल्म नजर आ रही है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। जानिए इसके पोस्टर में क्या है खास ?