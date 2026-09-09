मिर्जापुर- द मूवी: लेखक और निर्देशक को था किस बात का डर? रवि किशन के किरदार को बताया ग्रीन फ्लैग गैंगस्टर

निर्देशक गुरमीत सिंह को क्या था डर?

अपने इंटरव्यू में निर्देशक गुरमीत सिंह ने कहा, ‘हमें तो सच में डर लगने लगा था कि क्लाइमेक्स सीन में लोग रवि किशन के प्रति इतना सहानुभूति दिखाने लगेंगे कि गुड्डू, बबलू और मुन्ना का साथ देना ही छोड़ देंगे। इसलिए हमें उसकी मौत को भी थोड़ा हल्का करना पड़ा। वह बहुत भावुक कर देने वाली घटना थी और लगभग फिल्म के खिलाफ जा रही थी।

चंदू पंक्चर (सतेंद्र सोनी) की मौत को हमें जानबूझकर बहुत ज्यादा नाटकीय और क्रूर दिखाना पड़ा ताकि संतुलन बना रहे, क्योंकि लोगों को रवि किशन का किरदार बहुत पसंद आया था।’