{"_id":"6acdd1eb36eb0553000144f1","slug":"mohanlal-statement-on-ajay-devgn-film-drishyam-the-conclusion-praises-ajay-devgn-s-movie-ending-2026-10-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मोहनलाल: अजय की 'दृश्यम 3' देखकर मलयालम अभिनेता ने दिया रिव्यू, जॉर्जकुट्टी ने विजय के लिए कह दी ये बात","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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बता दें कि 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2015 में हुई थी और यह मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक थी, जिसमें मोहनलाल नजर आए थे। अब मलयालम अभिनेता ने हिंदी रीमेक का तीसरा पार्ट देखने के बाद अपना रिव्यू शेयर किया है। विज्ञापन 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया और इसमें अजय देवगन श्रिया सरन समेत कई कलाकार नजर आए।

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अजय देवगन की 'दृश्यम 3' पर क्या बोले मोहनलाल?

दिग्गज अभिनेता मोहनलाल ने 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की तारीफ की है। फिल्म के सफल थिएट्रिकल रन के बाद उन्होंने अभिनेता अजय देवगन और फिल्म की पूरी टीम की सराहना करते हुए एक संदेश साझा किया।



मोहनलाल ने कहा, 'मैंने 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' देखी और मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूं कि उन्होंने इतने पसंद किए जाने वाले सफर को एक शानदार एंडिग दी।' उन्होंने फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू को भी शानदार काम के लिए बधाई दी।

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मोहनलाल के वीडियो पर क्या बोले यूजर?

स्टार स्टूडियोज की तरफ से इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो पर एक फैन ने कमेंट किया, 'इसके लिए बहुत सम्मान। किसी दूसरे की तारीफ करने के लिए बहुत बड़े दिल और आत्मविश्वास की जरूरत होती है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'खुद महान कलाकार पूरी टीम को शानदार काम के लिए बधाई दे रहे हैं।' वहीं, अभिनेत्री तब्बू ने भी दिल वाले इमोजी के साथ कमेंट किया।



बता दें कि फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। उन्होंने आमिल कीयान खान और परवेज शेख के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी है। फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर की भूमिका में नजर आए।

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