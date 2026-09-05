मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2026: कौन हैं निकिता पोरवाल? महाकाल की नगरी की सुंदरी वियतनाम में बढ़ा रही भारत का मान

ये भारतीय सुंदरियां बन चुकी हैं विश्व सुंदरी

भारत से अब तक कुल छह सुंदरियों के सिर पर मिस वर्ल्ड का ताज सज चुका है। इस ब्यूटी कॉम्पिटिशन को पहले रीता फारिया (1966), ऐश्वर्या राय (1994), डायना हेडन (1997), युक्ता मुखी (1999), प्रियंका चोपड़ा (2000) और मानुषी छिल्लर (2017) जीत चुकी हैं। ये सभी मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं।

निकिता पोरवाल अगर जीतती हैं तो यह प्रतियोगिता जीतने वाली वे सातवीं भारतीय होंगी। बात अगर बीते वर्ष 2025 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विनर की बात करें तो यह खिताब थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीता था।