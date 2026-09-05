मिर्जापुर: कौन है 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाली बिरजू लोहार? 'बीना भाभी' के लिए बना 'कालीन भैया' का दुश्मन
Mirzapur The Movie: फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' बीते दिन शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस बार नई स्टारकास्ट भी जुड़ी है। फिल्म में एक किरदार है बिरजू लोहार, जिसने फिल्म में जान फूंक दी है। जानिए, यह किरदार किसने निभाया है?
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ओटीटी की दुनिया से 'मिर्जापुर' की सियासी जंग अब बड़े परदे पर पहुंच गई है। फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' कल 04 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई और शानदार ओपनिंग ली। इस फिल्म में पुरानी स्टारकास्ट के साथ कुछ नए किरदार जुड़े हैं। इनमें एक नाम है, बिरजू लोहार का। छटंकी से दुश्मन पर वार करता है। 'बीना भाभी' से आशिका वाला कनेक्शन है और 'कालीन भैया' को दुश्मन मानता है। आपको पता है यह भूमिका किसने निभाई है?
क्या है बिरजू लोहार का किरदार?
फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' में भौकाली किरदार बिरजू लोहार को अभिनेता मोहित मलिक ने निभाया है। फिल्म में बिरजू को बब्बन यादव के वफादार के रूप में दिखाया गया है। बता दें कि बब्बन यादव की भूमिका रवि किशन ने निभाई है। बिरजू छटंकी (एक औजार) से लोगों पर हमला करता है। दिलचस्प बात यह है कि बिरजू का 'कालीन भैया' (पंकज त्रिपाठी) की पत्नी 'बीना' (रसिका दुग्गल) के साथ प्यार वाला सीन पता चलता है। फिल्म में दोनों के इंटीमेट सीन भी हैं।
दो दशक से अभिनय की दुनिया में हैं मोहित
मोहित मलिक छोटी दुनिया के बड़े सितारे हैं। उन्होंने कई चर्चित सीरियल में काम किया है और अभिनय की दुनिया में करीब दो दशक से मौजूद हैं। टीवी के बाद अब बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत हैं। मोहित मलिक ने साल 2005 में सीरियल 'मिली' से डेब्यू किया था।
इस सीरियल से मिली लोकप्रियता
मोहित मलिक यूं तो कई वर्षों से सीरियल्स में काम कर रहे हैं, मगर उन्हें असली पहचान साल 2013 में सीरियल 'डोली अरमानों की' से मिली थी। इसने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय किया। मोहित 'झलक दिखला जा' जैसे डांस रियलिटी शो में भी नजर आए थे।
राशा थडानी की फिल्म में आए नजर
मोहित के चर्चित सीरियल्स की बात करें तो इनमें 'कुल्फी कुमार बाजेवाला' भी शामिल है। छोटे परदे पर अच्छी पहचान हासिल करने के बाद मोहित ने बड़े परदे का रुख किया। साल 2025 में वे राशा थडानी की डेब्यू फिल्म 'आजाद' में नजर आए।
अब फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' में अपने किरदार के जरिए वे दर्शकों के बीच छा गए हैं। बता दें कि कल इस फिल्म ने 25.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली।