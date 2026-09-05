मिर्जापुर: कौन है 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाली बिरजू लोहार? 'बीना भाभी' के लिए बना 'कालीन भैया' का दुश्मन

क्या है बिरजू लोहार का किरदार?

फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' में भौकाली किरदार बिरजू लोहार को अभिनेता मोहित मलिक ने निभाया है। फिल्म में बिरजू को बब्बन यादव के वफादार के रूप में दिखाया गया है। बता दें कि बब्बन यादव की भूमिका रवि किशन ने निभाई है। बिरजू छटंकी (एक औजार) से लोगों पर हमला करता है। दिलचस्प बात यह है कि बिरजू का 'कालीन भैया' (पंकज त्रिपाठी) की पत्नी 'बीना' (रसिका दुग्गल) के साथ प्यार वाला सीन पता चलता है। फिल्म में दोनों के इंटीमेट सीन भी हैं।