बॉक्स ऑफिस: चौथे ही दिन 100 करोड़ पार हुई ‘मिर्जापुर द मूवी', धीमी पड़ी ‘हनुमान अंश’ की कमाई; जानें कलेक्शन

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यह चमत्कार यहां भी नहीं थम रहा। ऐसी भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों मौजूद हैं जो अपनी कमाई का आधा हिस्सा भी नहीं निकाल पाईं और उनकी प्रति दिन की कमाई लाखों में गिर गई है। जानें सोमवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का हाल...

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बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों हर रोज चमत्कार देखने को मिल रहा है। कहीं कोई फिल्म चार दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जा रही है। तो कही कोई फिल्म रिलीज के दूसरे हफ्ते में मात्र 40 लाख कमाने के बाद पांचवे हफ्ते में 50 करोड़ का कलेक्शन कर रही है।