नोरा फतेही: कानूनी मुश्किल में फंसीं नोरा; विमानन कंपनी ने ठोंका मानहानि मुकदमा; क्या है मामला?

कंपनी ने कहा- 'स्पष्टीकरण दें नोरा फतेही'

कंपनी की तरफ से कहा गया है कि यह एयरक्राफ्ट स्टैंडर्ड साइज का था और डिफेंडेंट की यात्रा के लिए बिल्कुल सही था। यह पूरी तरह से DGCA-सर्टिफाइड और उड़ान भरने के लिए सुरक्षित है। इसे वैध NSOP के तहत कानूनी रूप से ऑपरेट किया जाता है।

कंपनी की तरफ से अभिनेत्री के खिलाफ तीन करोड़ रुपये के हर्जाने के अलावा इस केस में कोर्ट से यह भी मांग की गई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एयरक्राफ्ट के बारे में बयान या जिक्र वाली सभी पोस्ट तुरंत हटाई जाएं और नोरा इस पर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण दें।