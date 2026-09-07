इलायची विज्ञापन मामला: शाहरुख-टाइगर-अजय को राहत मिली या नहीं? नोटिस के खिलाफ याचिका पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित

CCPA ने क्या तर्क दिया?

दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका की स्वीकार्यता का विरोध करते हुए, केंद्र और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने तर्क दिया कि याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की जानी चाहिए थी, क्योंकि संबंधित कार्रवाई महाराष्ट्र FDA द्वारा की गई थी। CCPA ने कहा कि भले ही वह इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच कर रहा था, लेकिन उसे महाराष्ट्र FDA द्वारा नोटिस जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं थी।

दिल्ली हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि CCPA विज्ञापन से जुड़े ऐसे ही आरोपों पर अपनी कार्यवाही कर रहा था, लेकिन उसने इस कैंपेन के खिलाफ कोई निर्देश जारी नहीं किया था।