क्या विज्ञापन मामले में पब्लिसिटी के लिए हुआ SRK-अजय देवगन-टाइगर पर एक्शन? आरोपों पर तुकाराम मुंढे क्या बोले?

सेलिब्रिटीज को बताया 'तीसरी कड़ी'

तुकाराम मुंढे ने आगे कहा कि कार्रवाई सिर्फ एंडोर्स करने वालों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं है कि हमने बनाने वाले या बेचने वाले को छोड़ दिया है। हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं'। उन्होंने बैन किए गए प्रोडक्ट का प्रचार करने वाली सेलिब्रिटीज को 'तीसरी कड़ी' बताया, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। मुंढे ने उन सुझावों का जवाब देते हुए कहा, 'तो, यह किसी को टारगेट करने जैसा नहीं है'।