अमाल मलिक ने क्यों लिया म्यूजिक से ब्रेक? खुद बताई वजह; 'आवारापन 2' के कंपोजर ने फैंस से की ये अपील

I am all good & I will go all the way in, this time, to do what is best for me & only do what is important to my heart & for my health.



Need a break for my mind, body, soul and overall physical healing.



Need to rise, recuperate and bounce back soon with a heart full of melodies… pic.twitter.com/nSk0QioC05 — Amaal Mallik (@AmaalMallik) August 27, 2026

सिंगर-कंपोजर ने कहा, 'मैं पिछले आठ वर्षों से पूरी ईमानदारी और काम की कुछ सम्मानजनक शर्तों के साथ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मगर दुख की बात है कि यहां ऐसा नहीं चलता। साथ ही, इस जगह और यहां के कामकाज के बारे में सच न छिपा पाने की मेरी आदत उन्हें और भी परेशान करती है, जिसकी वजह से मुझे और मेरे परिवार को बेकार की धमकियां मिलती हैं। कुछ बहुत ताकतवर लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं उनकी फिल्मों या असल में किसी भी फिल्म का हिस्सा बनूं। यह सिर्फ 'लेबल्स' की बात नहीं है, मामला अब उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। यह अहंकारी लोगों का एक मिला-जुला सिंडिकेट है।'