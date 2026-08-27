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रक्षाबंधन 2026: तैमूर-इनाया से लेकर यश-रूही तक, मासूमियत से भरा है बॉलीवुड के इन सेलेब किड्स का रक्षाबंधन

Fri, 28 Aug 2026 11:00 AM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Fri, 28 Aug 2026 11:00 AM IST
सार

Raksha Bandhan Bollywood Special: फिल्मी दुनिया में कई ऐसे भाई-बहन हैं जिनका रक्षाबंधन के इस त्योहार के खास नाता है। कोई अपने भाई को पहली बार राखी बांधेगा, तो कोई हर साल की तरह इस साल भी अपने भाई से रक्षा का वचन लेगा।

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Raksha Bandhan 2026 bollywood celebrity kids from vamika akay to yash roohi and taimur inaya
सेलिब्रिटी किड्स का रक्षाबंधन - फोटो : अमर उजला
आज रक्षाबंधन का त्योहार है जो भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक इस त्योहार को धूम-धाम से मनाते हैं। इस साल बॉलीवुड के कई सिब्लिंग्स और ट्वविन्स राखी पर धमाल मचाएंगे। इस खबर में जानिए ऐसे ही सेलिब्रिटी किड्स के बारे में...
Raksha Bandhan 2026 bollywood celebrity kids from vamika akay to yash roohi and taimur inaya
जेह-तैमूर-इनाया - फोटो : सोशल मीडिया

जेह-तैमूर-इनाया 
सैफ अली खान और करीना कपूर के दोनों बेटे तौमूर और जेह का बहन इनाया से खास रिश्ता है। सोहा और कुणाल खेमू की बेटी इनाया नौमी हर साल तौमूर और जेह को राखी बांधती आई हैं। तीनों भाई बहन जब भी मिलकर यह प्यारा पर्व मनाते हैं तो फैंस को एक क्यूट तस्वीर मिल जाती है।

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वामिका-अकाय - फोटो : X

वामिका और अकाय
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा  के बेटी वामिका और बेटे अकाय के लिए भी यह त्योहार काफी खास है। हालांकि, कपल अपने बच्चों की तस्वीरें ज्यादातर साझा नहीं करते, फिर भी फैंस को इनकी पोस्ट का इंतजार रहता है।

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मीशा कपूर, जेन कपूर - फोटो : सोशल मीडिया

मीशा और जेन
अभिनेता शाहिद कपूर और मीरा कपूर के दो बच्चे हैं। मीशा और जेन कपूर के लिए भी यह त्योहार बहुत महत्व रखता है। कपल की बेटी मीशा, बेटा जेन से दो साल बड़ी हैं। जहां मीशा का जन्म 26 अगस्त 2016 में हुआ था, वहीं जेन 5 सितंबर 2018 में जन्मे थे। मीशा हाल ही में दस साल की हुई हैं और जेन एक हफ्ते बाद 8 साल के हो जाएंगे।

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क्लिन कारा- शिवराम- अनवीरा - फोटो : Instagram @ramcharan

क्लिन कारा- शिवराम- अनवीरा
एक्टर राम चरण और उपासना कामिनेनी तीन बच्चों के माता-पिता हैं। पहली बेटी क्लिन कारा और दूसरे हाल ही में हुए जुड़वा बच्चे शिवराम (बेटा) और अनवीरा देवी (बेटी) है। यह क्लिन के लिए अपने छोटे भाई-बहनों के साथ पहला रक्षा बंधन होगा।

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