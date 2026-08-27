रक्षाबंधन 2026: तैमूर-इनाया से लेकर यश-रूही तक, मासूमियत से भरा है बॉलीवुड के इन सेलेब किड्स का रक्षाबंधन

1 of 7 सेलिब्रिटी किड्स का रक्षाबंधन - फोटो : अमर उजला

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आज रक्षाबंधन का त्योहार है जो भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक इस त्योहार को धूम-धाम से मनाते हैं। इस साल बॉलीवुड के कई सिब्लिंग्स और ट्वविन्स राखी पर धमाल मचाएंगे। इस खबर में जानिए ऐसे ही सेलिब्रिटी किड्स के बारे में...

2 of 7 जेह-तैमूर-इनाया - फोटो : सोशल मीडिया

जेह-तैमूर-इनाया

सैफ अली खान और करीना कपूर के दोनों बेटे तौमूर और जेह का बहन इनाया से खास रिश्ता है। सोहा और कुणाल खेमू की बेटी इनाया नौमी हर साल तौमूर और जेह को राखी बांधती आई हैं। तीनों भाई बहन जब भी मिलकर यह प्यारा पर्व मनाते हैं तो फैंस को एक क्यूट तस्वीर मिल जाती है।

3 of 7 वामिका-अकाय - फोटो : X

वामिका और अकाय

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बेटी वामिका और बेटे अकाय के लिए भी यह त्योहार काफी खास है। हालांकि, कपल अपने बच्चों की तस्वीरें ज्यादातर साझा नहीं करते, फिर भी फैंस को इनकी पोस्ट का इंतजार रहता है।

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4 of 7 मीशा कपूर, जेन कपूर - फोटो : सोशल मीडिया

मीशा और जेन

अभिनेता शाहिद कपूर और मीरा कपूर के दो बच्चे हैं। मीशा और जेन कपूर के लिए भी यह त्योहार बहुत महत्व रखता है। कपल की बेटी मीशा, बेटा जेन से दो साल बड़ी हैं। जहां मीशा का जन्म 26 अगस्त 2016 में हुआ था, वहीं जेन 5 सितंबर 2018 में जन्मे थे। मीशा हाल ही में दस साल की हुई हैं और जेन एक हफ्ते बाद 8 साल के हो जाएंगे।

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5 of 7 क्लिन कारा- शिवराम- अनवीरा - फोटो : Instagram @ramcharan