मुकेश खन्ना: 'वो चाहें तो विलन बन जाएं', रणवीर सिंह पर फिर बोले मुकेश खन्ना; 'शक्तिमान' के लिए ठुकराए करोड़ों

शक्तिमान के लिए रणवीर की इमेज सही नहीं

मुकेश खन्ना ने बताया कि रणवीर ने करीब तीन घंटे तक उन्हें शक्तिमान के किरदार के लिए मनाने की कोशिश की थी। मुकेश खन्ना ने रणवीर की एनर्जी की तारीफ भी की। उन्होंने बताया कि रणवीर बातचीत के दौरान जमीन पर बैठ गए थे और उनकी एनर्जी देखकर उन्हें दिवंगत अभिनेता देव आनंद की याद आ गई थी।

हालांकि, शक्तिमान के किरदार के लिए मुकेश खन्ना को रणवीर की इमेज सही नहीं लगती। उन्होंने कहा, ‘रणवीर सिंह ‘धुरंधर’, ‘गली बॉय’ और खिलजी का किरदार निभा सकते हैं, लेकिन शक्तिमान नहीं।’

मुकेश खन्ना के मुताबिक, शक्तिमान के लिए एक खास तरह की इमेज और चेहरा चाहिए। उनका मानना है कि रणवीर का चेहरा शरारती और चालाक नजर आता है, जबकि शक्तिमान का चेहरा और व्यक्तित्व पूरी तरह सकारात्मक होना चाहिए।

रणवीर को इस रोल में देखना चाहते हैं मुकेश

दिलचस्प बात यह है कि मुकेश खन्ना रणवीर सिंह को पूरी तरह फिल्म से बाहर नहीं करना चाहते।

उन्होंने रणवीर को किलविश का किरदार ऑफर करने की बात भी कही थी।

उनका मानना है कि रणवीर ने ‘पद्मावत’ में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार जिस तरह निभाया था, उसे देखते हुए वह किलविश के रोल में अच्छे लग सकते हैं।

बता दें कि किलविश ‘शक्तिमान’ में विलेन का किरदार है।



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