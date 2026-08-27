नेपाल बाढ़ त्रासदी: नेपाल बाढ़ में फंसे एक्टर खराज मुखर्जी; शूटिंग के सिलसिले में गए थे; कैसे लौटेंगे देश?

टीम के साथ कैसे देश लौटेंगे एक्टर?

वहा के हालात की वजह से फिल्म का ग्रुप काठमांडू से हवाई जहाज से वापस नहीं आ पाया और अब कोलकाता के लिए फ्लाइट लेने से पहले सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाने की योजना बना रहा है।

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने नाम खराज मुखर्जी ने 'द नेमसेक', 'एक्सीडेंट', 'मुक्तोधरा' और 'जातिश्वर' जैसी फिल्मों में काम किया है। उनकी हिंदी फिल्मों में 'युवा', 'परिणीता', 'लगा चुनरी में दाग' और 'लफंगे परिंदे' शामिल हैं।

नेपाल में आई जबर्दस्त बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। अधिकारी हजारों लापता लोगों (जिनमें 300 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं) को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। यह हाल के वर्षों में देश की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। राहत एवं बचाव दल जुटा है।