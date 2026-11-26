कहा- 'नोटिस जारी नहीं किया गया'

साझा की गई इंस्टा स्टोरी में लिखा है, '23 नवंबर 2026 के एक कथित 'लीगल नोटिस' के बारे में कहा जा रहा है कि यह शाहरुख खान की तरफ से जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया जा रहा है। शाहरुख खान के ऑथराइज्ड अटॉर्नी के तौर पर हम साफ करते हैं कि यह नोटिस उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया। शाहरुख खान ने हमें या किसी भी अन्य वकील या लॉ फर्म को इसे जारी करने का निर्देश नहीं दिया है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस नोटिस को पहले वेरिफाई करें। उस कंटेंट को ठीक करें या हटा दें, जिसमें इस नोटिस को शाहरुख खान का बताया गया है'।



