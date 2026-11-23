बेटों को लेकर क्या है उर्वशी की ख्वाहिश?

आगे लिखा है, 'मालूम है कि जिंदगी तुम्हें तुम्हारे अपने सफर पर ले जाएगी। तुम अपने फैसले खुद करोगे। अपने सपने खुद बनाओगे और अपनी खूबसूरत जिंदगी बनाओगे। मेरी भी सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश है कि तुम खुश रहो, प्यार, सम्मान और सुकून के साथ रहो। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो। तुम्हें कभी भी मेरा प्यार कमाना नहीं पड़ेगा। मुझे गर्व महसूस कराने के लिए तुम्हें कभी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हमेशा प्यार किया जाएगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो।

अभिनेत्री आगे लिखती हैं, 'मेरे दिल में तुम्हारा एक घर हमेशा रहेगा। एक ऐसी जगह, जहां तुम्हें समझा जाएगा। प्यार किया जाएगा। माफ किया जाएगा और बहुत ज्यादा प्यार किया जाएगा। अगर मैं तुम्हें इस दुनिया में कुछ दे सकती, तो वह यह पक्का यकीन होगा कि तुम्हें उससे कहीं ज्यादा प्यार किया जाएगा, जितना तुम कभी जान भी नहीं पाओगे। प्यारे बेटों, हो सकता है मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पल में तुम्हारा हाथ न थाम पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगी'।

