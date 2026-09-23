चिन्मयी श्रीपदा: कालकाजी दुष्कर्म मामले के बाद भड़कीं सिंगर, महिला सुरक्षा पर उठाए कड़े सवाल; शेयर किया पोस्ट

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कालकाजी दुष्कर्म मामले के बाद दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन यानी एलएसआर ने अपनी सभी क्लास ऑनलाइन करने का फैसला लिया। दरअसल, पुलिस ने कॉलेज के पिछले गेट से करीब 50 मीटर की दूरी पर सुबह-सुबह कार्रवाई करते हुए मामले के एक मुख्य आरोपी को पकड़ा था। कॉलेज के इतने करीब हुई इस कार्रवाई से छात्राओं के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई।चिन्मयी श्रीपदा ने इस पूरे मामले पर रिएक्शन देते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा का लेवल इस हद तक पहुंच गया है। उन्होंने देश की आर्थिक तरक्की के दावों के बीच जमीन पर महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति पर भी सवाल किया।