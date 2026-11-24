अमृता अरोड़ा ने की शिकायत

करीना कपूर की इन फोटोज पर फैंस कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कशिश कपूर ने कमेंट किया है, 'बेबो, जब भी आप फैसला कर लोगी तभी प्लान बन जाएगा'। पोस्ट पर करीना की बेस्ट फ्रेंड और एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा ने भी कमेंट किया है। उन्होंने पूछा है, 'मैं कहां हूं'? सबसे आखिरी तस्वीर में करीना के लुक ने फैंस का सबसे ज्यादा दिल जीता है।



