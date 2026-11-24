करीना कपूर: सैर-सपाटे पर जाने को बेकरार हुईं बेबो, पुरानी तस्वीरें शेयर कर पूछा- छुट्टियों का अगला मौसम कब है?
- Kareena Kapoor Khan: अभिनेत्री करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है।
- उन्होंने अपनी फैमिली वेकेशंस की कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं।
- साथ ही ऐसा कैप्शन लिखा है, जिससे साफ है कि वे हॉलीडे पर जाने को बेकरार हो रही हैं।
विस्तार
करीना कपूर खान छुट्टियों पर जाने की प्लानिंग कर रही हैं। इसे लेकर वे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। मगर, लगता है कि मन होने के बावजूद कोई प्लान नहीं बन पा रहा है। ऐसे में वे कुछ थ्रोबैक फोटोज देखकर ही मन बहला रही हैं।
फैमिली वेकेशन के पुराने फोटो शेयर किए
करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है, जो पुरानी हैं। इनमें उनके माता-पिता, बहन करिश्मा कपूर और बच्चे भी नजर आ रहे हैं। यह फोटोज उनकी कुछ वेकेशन की हैं।
कहां होगी अगली ट्रिप?
पोस्ट के साथ करीना ने कैप्शन लिखा है, 'हॉलीडे का अगला सीजन कब होगा'? अभिनेत्री के इस कैप्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे छुट्टियों पर जाने के लिए कितना इंतजार कर रही हैं। देखना होगा कि वे अगली ट्रिप कब और कहां की प्लान करती हैं?
कपूर फैमिली की एल्बम से शेयर किया फोटो
करीना कपूर ने कपूर फैमिली की पुरानी फोटो एल्बम से भी कुछ झलकियां शेयर की हैं। इनमें करीना और करिश्मा के साथ रणबीर कपूर की भी झलक है।
अमृता अरोड़ा ने की शिकायत
करीना कपूर की इन फोटोज पर फैंस कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कशिश कपूर ने कमेंट किया है, 'बेबो, जब भी आप फैसला कर लोगी तभी प्लान बन जाएगा'। पोस्ट पर करीना की बेस्ट फ्रेंड और एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा ने भी कमेंट किया है। उन्होंने पूछा है, 'मैं कहां हूं'? सबसे आखिरी तस्वीर में करीना के लुक ने फैंस का सबसे ज्यादा दिल जीता है।