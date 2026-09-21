आर एन काव बायोपिक: स्पाई मास्टर की कहानी पर्दे पर उतारेंगे करण जौहर; रॉ के पहले प्रमुख पर फिल्म का किया एलान

रॉ के 58 वर्ष पूरे होने पर फिल्म का एलान

करण जौहर ने आज सोमवार को इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट साझा करते हुए भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी R&AW के संस्थापक रामेश्वर नाथ काव पर आधारित फिल्म का एलान किया है। यह फिल्म साल 2028 में अगस्त में रिलीज होगी। फिल्म का एलान करते हुए करण जौहर ने लिखा है, 'उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो पर्दे के पीछे रहकर काम करती थी, लेकिन इतिहास उनके असर को याद रखता है। आज R&AW के 58 साल पूरे हो रहे हैं। हमें आर एन काव की कहानी पर बनी अपनी फिल्म का एलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है'।