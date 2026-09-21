समय रैना: 'सॉरी.. टालना पड़ेगा'; क्या दिसंबर में मेधा शंकर संग शादी रचाएंगे कॉमेडियन? अफवाहों पर दिया रिएक्शन
Samay Raina On Wedding Rumours: कॉमेडियन समय रैना की शादी की अटकलें लगाई जा रही हैं। अभिनेत्री मेधा शंकर के साथ उनका नाम जोड़ा गया है। इन अफवाहों पर खुद समय ने रिएक्शन दिया है।
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कॉमेडियन समय रैना का नाम अभिनेत्री मेधा शंकर के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों की शादी को लेकर भी अफवाहों का दौर जारी है। कई मीडिया रिपोर्टस में कहा गया है कि दोनों दिसंबर में शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। शादी को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर हाल ही में समय रैना ने खुद चुप्पी तोड़ी है।
समय रैना ने मजाकिया अंदाज में दी प्रतिक्रिया
समय रैना और मेधा शंकर की कथित डेटिंग की खबरें काफी वक्त से चल रही हैं। इस बीच रेडिट पर एक पोस्ट काफी वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि दोनों दिसंबर में शादी करने वाले हैं। इस पोस्ट पर समय रैना ने रिएक्शन दिया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में ही शादी की अफवाहों को खारिज कर दिया है।
बोले- 'सॉरी मेधा, हमें यह टालनी पड़ेगी'
समय रैना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शादी को लेकर चल रही अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में मेधा शंकर को टैग करते हुए लिखा है, 'दिसंबर में तो मेरा इंडिया टूर है। सॉरी मेधा, हमें इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा'।
मेधा शंकर ने क्या कहा?
अभिनेत्री मेधा शंकर ने भी समय रैना के इस पोस्ट को अपनी इंस्टा स्टोरी पर री-शेयर किया है और कई सारे लाफिंग इमोजी बनाए हैं। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने वेडिंग रूमर्स को एकदम निराधार बताया। उन्होंने कहा कि शादी की ये अफवाहें बेबुनियाद हैं।