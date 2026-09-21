समय रैना: 'सॉरी.. टालना पड़ेगा'; क्या दिसंबर में मेधा शंकर संग शादी रचाएंगे कॉमेडियन? अफवाहों पर दिया रिएक्शन

समय रैना ने मजाकिया अंदाज में दी प्रतिक्रिया

समय रैना और मेधा शंकर की कथित डेटिंग की खबरें काफी वक्त से चल रही हैं। इस बीच रेडिट पर एक पोस्ट काफी वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि दोनों दिसंबर में शादी करने वाले हैं। इस पोस्ट पर समय रैना ने रिएक्शन दिया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में ही शादी की अफवाहों को खारिज कर दिया है।