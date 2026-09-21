अनुपम खेर: सिनेमा में चार दशक के योगदान के लिए अभिनेता को ओहियो से मिला खास सम्मान; पोस्ट साझा कर जताई खुशी
Anupam Kher: अभिनेता अनुपम खेर को स्टेट ऑफ ओहियो से खास सम्मान मिला है। उन्हें चार दशकों से अधिक के सिनेमाई सफर और लाइव स्टेज शो के लिए यह सम्मान मिला है।
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अभिनेता अनुपम खेर को सिनेमा की दुनिया में चार दशक हो गए हैं। उन्होंने फिल्मों में कमाल किया है। इसके अलावा वे थिएटर और स्टेज शो के लिए भी चर्चा में रहते हैं। सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी उनकी अभिनय प्रतिभा के लोग कायल हैं। हाल ही में उन्हें ओहियो में सम्मान मिला है, जिसकी उन्होंने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है।
अनपुम खेर ने कहा शुक्रिया
अभिनेता अनुपम खेर ने आज सोमवार को इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ स्टेट ऑफ ओहियो से सम्मान मिलने की खुशी जताई है। अभिनेता ने लिखा है, 'बेहद सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हू। ओहियो राज्य से यह खास सम्मान पाकर बहुत अच्छा लग रहा है'।
'शो 'जाने पहचाने अनजाने' को मिली पहचान का नतीजा'
अनुपम खेर ने आगे लिखा है, 'ओहियो राज्य से यह खास सम्मान मिलना एक बेहद शानदार अहसास है। यह सम्मान सिनेमा में मेरे चार दशकों से ज्यादा के सफर और कोलंबस में हमारे लाइव स्टेज शो 'जाने पहचाने अनजाने' को मिली पहचान का नतीजा है। इस शानदार सम्मान के लिए ओहियो के गवर्नर माइक डिवाइन और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम ट्रेसेल का दिल से शुक्रिया'।
बोले- 'घर से इतनी दूर सम्मान मिलना खास है'
अनुपम खेर ने आगे लिखा है, 'मैं इसे बहुत गर्व और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि मैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का भी शुक्रगुजार हूं, जिसने मुझे मेरी पहचान दी और 'जाने पहचाने अनजाने' की शानदार कास्ट और क्रू का भी शुक्रगुजार हूं, जिनके जुनून और लगन ने हर परफॉर्मेंस को इतना खास बना दिया। घर से इतनी दूर इस तरह स्वागत और सम्मान मिलना दिल को छू लेने वाला अनुभव है। इस यादगार सम्मान के लिए ओहियो का शुक्रिया। जय हिंद'।