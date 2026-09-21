अनुपम खेर: सिनेमा में चार दशक के योगदान के लिए अभिनेता को ओहियो से मिला खास सम्मान; पोस्ट साझा कर जताई खुशी

बोले- 'घर से इतनी दूर सम्मान मिलना खास है'

अनुपम खेर ने आगे लिखा है, 'मैं इसे बहुत गर्व और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि मैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का भी शुक्रगुजार हूं, जिसने मुझे मेरी पहचान दी और 'जाने पहचाने अनजाने' की शानदार कास्ट और क्रू का भी शुक्रगुजार हूं, जिनके जुनून और लगन ने हर परफॉर्मेंस को इतना खास बना दिया। घर से इतनी दूर इस तरह स्वागत और सम्मान मिलना दिल को छू लेने वाला अनुभव है। इस यादगार सम्मान के लिए ओहियो का शुक्रिया। जय हिंद'।