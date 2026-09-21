शक: 'जानता हूं तुमने कितनी मेहनत की है'; परिणीति चोपड़ा की डेब्यू सीरीज की राघव चड्ढा ने की दिल खोलकर तारीफ

पूरी टीम को दी बधाई

राघव चड्ढा ने कैप्शन में आगे लिखा है, 'मुझे पता है कि तुमने 'शक' के लिए कितनी मेहनत की है। खासकर उस समय, जब हमारे लिए सब कुछ अपने आप में ही बहुत खास था। शिमला में शूटिंग के दौरान कुछ समय बिताने पर, मुझे इस प्रोजेक्ट की टीम का अपनापन और हुनर भी देखने को मिला। पूरी टीम बहुत प्रतिभाशाली है। साफ पता चलता है कि उनके साथ काम करने में तुम्हें बहुत मजा आया। तुम्हें और 'शक' सीरीज की पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि यह सीरीज लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी। हम भी इसे देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।



बता दें कि सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' 24 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस सीरीज के निर्देशक रेंसिल डी'सिल्वा हैं। इसके निर्माता रेंसिल डी'सिल्वा और सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा हैं। सपना मल्होत्रा और सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने अल्केमी फिल्म्ज के तहत शो का निर्माण किया है। परी के अलावा 'शक' में हरलीन सेठी, सुमीत व्यास और ध्रुव चौधरी भी हैं।