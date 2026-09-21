मिनी माथुर: ‘अलायंस’ की विजेता ने सलमान के लिए कही बड़ी बात, बोलीं- मुझे सिर्फ कबीर की पत्नी के रूप में देखा

टीवी की पॉपुलर होस्ट मिनी माथुर ने हाल ही में रिएलिटी शो ‘अलायंस’ जीता है। इस शो में सलमान खान अतिथि बनकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मिनी और कबीर के रिश्ते पर एक मजाक कर दिया। अब एक बातचीत के दौरान मिनी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है।

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मिनी ने सलमान खान पर क्या कहा? मिनी माथुर ने सलमान खान के मजाक पर नयनदीप रक्षित से बातचीत में कहा, ‘मैं बेशक उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं और उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे, मुझे वो टिप्पणी बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं हमेशा कबीर की पत्नी की तरह ही समझी जाती थी, इसलिए मुझे खुशी है कि उन्हें मेरा वह पहलू देखने को मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था।’ दरअसल सलमान ने शो के दौरान सलमान खाने ने कहा था कि कबीर खान मिनी से डरते हैं।