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जैस्मिन राघव शर्मा के भाई की शादी में शामिल हुई थीं। इस दौरान उनके साथ अली गोनी, मुनव्वर फारुकी और एल्विश यादव भी नजर आए। शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके चेहरे में बदलाव को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगीं।इन टिप्पणियों पर जैस्मिन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, 'तो ऐसा लगता है कि जब भी मेरा चेहरा थोड़ा अलग दिखता है, लोगों को लगता है कि मैंने एक नई प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है।दोस्तों, शांत हो जाइए। मैं सफर करती हूं, पूरी नींद नहीं ले पाती, अलग-अलग मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करती हूं, मेरे साइनस में सूजन आ जाती है, मैं थक जाती हूं, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू की है और मेरा वजन भी थोड़ा बढ़ा है। मेरा चेहरा कोई ऐसा इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं है, जो हमेशा एक जैसा रहे।'