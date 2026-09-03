{"_id":"6a992e1e97eed9b5da028f7e","slug":"janmashtami-special-nitish-bharadwaj-saurabh-raj-jain-to-swapnil-joshi-play-lord-krishna-in-tv-show-2026-09-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जन्माष्टमी: नीतीश भारद्वाज ही नहीं, श्रीकृष्ण के किरदार में ये कलाकार भी हुए मशहूर; पूजने तक लगे थे दर्शक","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन छोटे पर्दे पर नीतीश भारद्वाज से लेकर कई कलाकारों ने श्रीकृष्ण का किरदार निभाया है। यह कलाकार इतने प्रसिद्धि हुए कि दर्शक इन्हें पूजने तक लगे। जहां कहीं भी ये कलाकार नजर आते हैं, लोग इनका आशीर्वाद लेने दौड़ पड़ते हैं। जानिए, उन टीवी अभिनेताओं के बारे में जिन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के किरदार को छोटे पर्दे पर साकार किया।

सौरभ राज जैन

श्रीकृष्ण का किरदार निभाकर सौरभ राज जैन को भी खूब प्रसिद्धि मिली। वह साल 2013 में बने सीरियल 'महाभारत' में श्रीकृष्ण की भूमिका में नजर आए थे। इन दिनों भी वह ‘मेरे कृष्ण’ नाम का प्ले करते हैं। इस प्ले को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं।

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नीतीश भारद्वाज

नीतीश भारद्वाज ने साल 1998 में बी.आर चाेपड़ा के सीरियल ‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण का चरित्र निभाया था। उस समय उनकी उम्र महज 23 साल थी। इस किरदार को निभाकर वह रातों-रात मशहूर हो गए। आज भी नीतीश भारद्वाज, श्रीकृष्ण का अभिनय करने वाले एक कलाकार की पहचान रखते हैं।

सीरियल ‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण के किरदार में नीतीश इतने मशहूर हुए कि आगे भी धार्मिक-पौराणिक सीरियलों का हिस्सा बने। वह ‘रामायण’ (2001) में भगवान राम बने। ‘विष्णु पुराण(2003)’ में विष्णु भगवान, श्रीकृष्ण और राम भगवान के चरित्र निभाते हुए दिखे। इसके अलावा ‘गीता रहस्य’ सीरियल को नीतीश ने डायरेक्ट, प्रोड्यूस भी किया। वरुण धवन: रोपाई और गुड़ाई, अपने खेत में काम करते दिखे अभिनेता; तस्वीरें देख फैंस ने किए ऐसे कमेंट नीतीश भारद्वाज ने साल 1998 में बी.आर चाेपड़ा के सीरियल ‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण का चरित्र निभाया था। उस समय उनकी उम्र महज 23 साल थी। इस किरदार को निभाकर वह रातों-रात मशहूर हो गए। आज भी नीतीश भारद्वाज, श्रीकृष्ण का अभिनय करने वाले एक कलाकार की पहचान रखते हैं।सीरियल ‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण के किरदार में नीतीश इतने मशहूर हुए कि आगे भी धार्मिक-पौराणिक सीरियलों का हिस्सा बने। वह ‘रामायण’ (2001) में भगवान राम बने। ‘विष्णु पुराण(2003)’ में विष्णु भगवान, श्रीकृष्ण और राम भगवान के चरित्र निभाते हुए दिखे। इसके अलावा ‘गीता रहस्य’ सीरियल को नीतीश ने डायरेक्ट, प्रोड्यूस भी किया।

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स्वप्निल जोशी

रामानंद सागर के लोकप्रिय सीरियल 'श्री कृष्णा' में स्वप्निल जोशी ने युवा कृष्ण की भूमिका थी। इसके अलावा उन्होंने 'उत्तर रामायण' में कुश का किरदार निभाया था।

श्रीकृष्ण के किरदार के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है।

सर्वदमन डी बनर्जी

'श्री कृष्णा' सीरियल में ही सर्वदमन डी बनर्जी ने श्रीकृष्ण का किरदार निभाया था। अपने इस रोल से सर्वदमन बनर्जी को काफी लोकप्रियता मिली। इसके बाद वो सीरियल 'अर्जुन', 'जय गंगा मैया' और 'ओम नम: शिवाय' में नजर आए। इन सभी शोज में उन्होंने श्रीकृष्ण का ही किरदार निभाया था।