दोस्तों के साथ पिज्जा पार्टी एंजॉय करती दिखीं जान्हवी कपूर; तस्वीरों पर वीर पहाड़िया ने दिया रिएक्शन

वीर पहाड़िया ने किया कमेंट

जान्हवी कपूर की इन तस्वीरों पर उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं। उनके लुक और खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, दिल्ली समेत कुछ इलाकों के लोग कमेंट कर लिख रहे हैं कि उनके यहां अभी खूब गर्मियां हैं।



जान्हवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के भाई और एक्टर वीर पहाड़िया ने भी कमेंट किया है। बता दें कि वीर पहाड़िया इन दिनों अपनी आगामी फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसका नाम 'प्रेम कींटाणु' है। यह फिल्म इस साल 02 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।