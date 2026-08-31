'अपने बॉयफ्रेंड को बोलो काम करें'; ऋतिक रोशन के फैंस ने सबा आजाद से की गुजारिश; कहा- 'आपने उनके कान भर दिए'

यूजर बोले- 'हमें लगा पासवर्ड भूल गए'

इससे पहले ऋतिक ने 15 जुलाई 2026 को पोस्ट शेयर किया था, जिसमें फिल्म 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' के 15 साल पूरे होने के मौके पर खुशी जताई थी। अब उनका यह पोस्ट सामने आते ही नेटिजंस लिख रहे हैं कि इतने दिन से वे एक्टिव नहीं थे और उन्हें काफी मिस किया गया। एक यूजर ने लिखा है, 'हमें तो लगा था कि आप अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड ही भूल गए हैं'।



कुछ फैंस ऋतिक रोशन से बड़े पर्दे पर लौटने का आग्रह कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'बहुत लंबा वक्त हो गया। 'वॉर 2' के बाद सिल्वर स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहे हैं'। एक यूजर ने लिखा, 'प्लीज अपने नए प्रोजेक्ट का एलान करिए'। एक यूजर ने लिखा, 'आपके बिना बड़ा पर्दा सूना है'।





