जेलर 2 एडवांस बुकिंग: रजनीकांत की फिल्म का तमिलनाडु में जलवा, क्या टूटेगा विजय की फिल्मों का रिकॉर्ड?

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चेन्नई में फिल्म की सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग चल रही है और टिकटों की बिक्री अभी जारी है। ऐसे में फिल्म के पास तमिलनाडु में पहले दिन की एडवांस बुकिंग के बड़े रिकॉर्ड के करीब पहुंचने का मौका है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क की पहले दिन की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के मुताबिक, 'जेलर 2' ने तमिलनाडु में ब्लॉक सीटों को मिलाकर 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। विज्ञापन



राज्य में फिल्म के 3,300 से ज्यादा शो के लिए टिकट बुक हो चुके हैं। इनमें से 500 से ज्यादा शो हाउसफुल हो गए हैं। एडवांस बुकिंग के आखिरी दौर में फिल्म की कमाई और बढ़ सकती है। चेन्नई में फिल्म की सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग चल रही है और टिकटों की बिक्री अभी जारी है। ऐसे में फिल्म के पास तमिलनाडु में पहले दिन की एडवांस बुकिंग के बड़े रिकॉर्ड के करीब पहुंचने का मौका है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क की पहले दिन की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के मुताबिक, 'जेलर 2' ने तमिलनाडु में ब्लॉक सीटों को मिलाकर 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।राज्य में फिल्म के 3,300 से ज्यादा शो के लिए टिकट बुक हो चुके हैं। इनमें से 500 से ज्यादा शो हाउसफुल हो गए हैं। एडवांस बुकिंग के आखिरी दौर में फिल्म की कमाई और बढ़ सकती है। विज्ञापन विज्ञापन सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने तमिलनाडु में पहले दिन की एडवांस बुकिंग से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म की रिलीज में अभी करीब दो दिन बाकी हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म विजय की 'लियो' और 'गॉट' जैसी हालिया तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्मों को टक्कर दे पाएगी?

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एडवांस बुकिंग में चेन्नई सबसे आगे

तमिलनाडु में 'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग में चेन्नई सबसे आगे है। शहर में ब्लॉक सीटों को मिलाकर 4.80 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। यहां 1,000 से ज्यादा शो में टिकटों की बुकिंग हुई है। यानी राज्य में फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग का लगभग आधा हिस्सा अकेले चेन्नई से आया है। इससे रजनीकांत की फिल्म को लेकर शहर में दिख रहे जबरदस्त उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है।



कोयंबटूर में फिल्म ने ब्लॉक सीटों को मिलाकर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली है। वहीं, त्रिची और मदुरै से भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। राज्यभर के आंकड़े बताते हैं कि रिलीज से पहले फिल्म को लेकर दर्शकों में अच्छी दिलचस्पी है।



तमिलनाडु के अलावा दूसरे राज्यों में भी फिल्म की एडवांस बुकिंग अच्छी चल रही है। पूरे भारत में पहले दिन के लिए 'जेलर 2' ने ब्लॉक सीटों को मिलाकर 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं, ब्लॉक सीटों को हटाकर यह आंकड़ा 18 करोड़ रुपये से ज्यादा है। फिल्म के पहले दिन के लिए 10 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं।

तमिलनाडु के बाद ये राज्य आगे

तमिलनाडु के बाद केरल और कर्नाटक फिल्म के लिए बड़े बाजार बनकर उभरे हैं। केरल में ब्लॉक सीटों को मिलाकर 4.50 करोड़ रुपये से ज्यादा और कर्नाटक में 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हुई है। इन आंकड़ों से साफ है कि रजनीकांत की फिल्म को दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।



फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े शुरुआती चार दिनों के लिए भी अच्छे हैं। सैकनिल्क की कुल एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु में पहले चार दिनों के लिए ब्लॉक सीटों को मिलाकर 23 करोड़ रुपये से ज्यादा की बुकिंग हो चुकी है। फिल्म की रिलीज के करीब आने पर अंतिम आंकड़े सामने आएंगे, जिनसे इसके ओपनिंग वीकेंड की कमाई का बेहतर अंदाजा लगाया जा सकेगा।