शाहरुख खान: कमाई घटी फिर भी रईसी में सबसे आगे बादशाह, सलमान ने भी मारी एंट्री, अमीरों की सूची में बिग बी कहां?

कितनी घटी शाहरुख की संपत्ति?

लिस्ट के मुताबिक शाहरुख खान की लिस्ट में करीब 2,490 करोड़ रुपये की कमी आई है। बावजूद इसके बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर्स की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। शाहरुख खान ही सबसे आगे हैं। वहीं, दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन 4,000 करोड़ की अनुमानित संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जहां शाहरुख की अनुमानित संपत्ति घटी है, वहीं अमिताभ बच्चन की संपत्ति में बढ़त देखी गई है। साल 2025 में बिग बी की नेटवर्थ 1,630 करोड़ रुपये आंकी गई थी।