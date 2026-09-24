समय रैना: किसने की कॉमेडियन का एनकाउंटर कराने की बात? शो के विनर ने लगाए ये आरोप; जानें पूरा मामला

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विज्ञापन बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट एजाज खान ने स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना की आलोचना की है। उन्होंने एक ऐसे कंटेस्टेंट से मुलाकात की जिसने समय के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में परफॉर्म किया था, लेकिन दावा किया कि उनका एक्ट कभी किसी एपिसोड में नहीं दिखाया गया। गुरुवार को एजाज ने इंस्टाग्राम पर प्रयागराज के राजेश मिश्रा का एक वीडियो शेयर किया। राजेश ने आरोप लगाया कि उन्होंने समय के शो में लगभग 40 मिनट तक परफॉर्म किया था।

विजेता नहीं घोषित हुए राजेश

राजेश के अनुसार उन्होंने शो में एक रैप परफॉर्म किया था। मगर उनका एक्ट किसी भी एपिसोड में नहीं दिखाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें प्राइज मनी तो मिली लेकिन उन्हें विजेता घोषित नहीं किया गया।

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एक लाख के बजाए मिली इतनी रकम

एजाज और राजेश ने आगे आरोप लगाया कि शो जीतने वाले कंटेस्टेंट को 1 लाख रुपये मिलने चाहिए, लेकिन उन्हें केवल 35000 रुपये के आसपास ही दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर एक से ज्यादा विजेता होते हैं, तो प्राइज की रकम उनके बीच बांट दी जाती है।

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समय रैना पर एजाज के आरोप

वीडियो में एजाज ने समय पर कंटेस्टेंट के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया और शो में नए कलाकारों के साथ किए जाने वाले बर्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'तुम जनता को दिखा रहे हो कि तुम गरीबों और नए कॉमेडियन्स को 1 लाख रुपये दे रहे हो, जबकि तुम ब्रांड्स से इतना पैसा ले रहे हो। समय रैना गाली देकर सम्मान पा रहा है। यह शो स्क्रिप्टेड है, पूरी तरह से फिक्स्ड है और इसमें कभी भी असली टैलेंट नहीं दिखाया जाएगा। क्योंकि असली टैलेंट से ये सब घबराते हैं।'

हिंदू संगठनों से मदद की अपील की

राजेश ने यह भी आरोप लगाया कि नतीजे घोषित होने से पहले ही समय को पता होता है कि कंटेस्टेंट ने क्या स्कोर लिखा है। एजाज ने अपनी आलोचना जारी रखते हुए कहा, 'तुम समय हो और हम प्रलय हैं।' उन्होंने आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों से भी राजेश का समर्थन करने की अपील की। एजाज ने वीडियो के आखिर में कहा, 'समय रैना का एनकाउंटर करो।'

राजेश ने 40 मिनट का शो किया

वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में एजाज ने दावा किया कि समय के शो में हिस्सा लेने के बाद राजेश मदद के लिए उनके पास आए थे। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'प्रयागराज, यूपी से राजेश कुमार मिश्रा मेरे पास मदद के लिए आए। राजेश का कहना है कि उन्होंने समय रैना के शो में लगभग 40 मिनट के स्टेज पर परफॉर्म किया। उन्हें इनाम की राशि मिली लेकिन ना उन्हें विनर घोषित किया गया और ना ही उनका एपिसोड दिखाया गया।'