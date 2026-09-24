{"_id":"6ab4f43d7414bb96a4008464","slug":"mrunal-thakur-huma-qureshi-and-vijay-raaz-starrer-pooja-meri-jaan-trailer-release-2026-09-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पूजा मेरी जान: बुरी मुसीबत में फंसी मृणाल ठाकुर, मदद को आगे आईं हुमा कुरैशी; रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन मृणाल ठाकुर की अदाकारी वाली अपकमिंग फिल्म 'पूजा मेरी जान' इस अक्तूबर ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले दिनेश विजान और अमर कौशिक द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म एक ड्रामा है। यह दर्शकों को कुछ असहज सच का सामना कराने की कोशिश करती है। इसमें हुमा कुरैशी और विजय राज भी हैं।

ट्रेलर में क्या है?

दो मिनट 18 सेकेंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि पूजा (मृणाल ठाकुर) अपने एक करीबी दोस्त के रोमांटिक प्रस्ताव को ठुकरा देती है। इसके बाद वह खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद परेशान करने वाली घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। सारे इल्जाम पूजा पर लगते हैं। उसे ही कटघरे में खड़ा किया जाता है।

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