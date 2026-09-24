पूजा मेरी जान: बुरी मुसीबत में फंसी मृणाल ठाकुर, मदद को आगे आईं हुमा कुरैशी; रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर
Pooja Meri Jaan Trailer: फिल्म 'पूजा मेरी जान' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी की झलक दिखी है, जिसके प्रेमी ने अपनी जान ले ली है।
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दो मिनट 18 सेकेंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि पूजा (मृणाल ठाकुर) अपने एक करीबी दोस्त के रोमांटिक प्रस्ताव को ठुकरा देती है। इसके बाद वह खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद परेशान करने वाली घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। सारे इल्जाम पूजा पर लगते हैं। उसे ही कटघरे में खड़ा किया जाता है।
ट्रेलर देख कर लगता है कि फिल्म पूजा के साथ होने वाली कुछ परेशान करने वाली घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमेगी। यह रिजेक्शन, जुनून, सहमति और असल में क्या हुआ था, जैसे मुद्दों पर सवाल उठाएगी। ट्रेलर में कोई आसान जवाब नहीं है। इसके बजाय, यह बेचैनी, मकसद और नतीजों पर फोकस करता है।
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ट्रेलर में हुमा कुरैशी ने वकील सना का किरदार निभाया है, जो पूजा के साथ हुई घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने और उससे जुड़े अलग-अलग दावों की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। उनका किरदार फिल्म में सस्पेंस पैदा करता है। सना अलग-अलग बयानों के बीच सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती हैं, जबकि कहानी में सच का पता लगाना मुश्किल बना रहता है।
- 'पूजा मेरी जान' का एलान 2022 में हुआ था, लेकिन यह लगभग चार साल तक रिलीज नहीं हो पाई।
- यह 2 अक्तूबर, 2026 से जी5 पर स्ट्रीम होगी।
- नवजोत गुलाटी की निर्देशन में बनी फिल्म में चैतन्य वियास, विक्रम चौहान और राजेश जैस भी हैं।