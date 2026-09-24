गणेश चतुर्थी: तृप्ति डिमरी से लेकर हनुमान अंश फेम तक, इन सितारों ने टी-सीरीज ऑफिस पहुंचकर किए बप्पा के दर्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

टी-सीरीज के ऑफिस में हर साल गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। इस खास मौके पर वरुण धवन भी बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस बार भी ऑफिस में सेलेब्स की मौजूदगी ने माहौल को और खास बना दिया।वहीं सनी लियोनी और उनके पति भी बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लेते नजर आए। इस दौरान एक्ट्रेस साड़ी पहनी, वहीं डेनियल वेबर भी कुर्ता पजामा में नजर आए।एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने भी गणपति के दर्शन किए। इस दौरान अभिनेत्री सिंपल ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आई। उन्होंने भी गणपति के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया।अभिनेत्री नेहा शर्मा ने भी टी-सीरीज ऑफिस पहुंचकर बप्पा के दर्शन किए। सितारों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आए हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।फिल्म 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा की मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता शोभिनव सत्य भी एक दम सादे अंदाज में बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। वे कुर्ता पहने और बगल में एक बैग डाले नजर आए। इस दौरान एक्टर ने भक्ति भाव से सबकी ओर हाथ जोड़े और धन्यवाद किया।