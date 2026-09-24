फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Varun Dhawan Sunny Leone Triptii Dimri And More Celebrities Seek Blessings At T-Series Office

गणेश चतुर्थी: तृप्ति डिमरी से लेकर हनुमान अंश फेम तक, इन सितारों ने टी-सीरीज ऑफिस पहुंचकर किए बप्पा के दर्शन

Thu, 24 Sep 2026 04:01 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 24 Sep 2026 04:01 PM IST
सार

Viral Video: गणेश चतुर्थी के मौके पर हर तरफ गणपति बप्पा की भक्ति देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कई सेलेब्स टी-सीरीज के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया।

विज्ञापन
Varun Dhawan Sunny Leone Triptii Dimri And More Celebrities Seek Blessings At T-Series Office
बप्पा के दर्शन करने पहुंचे सेलेब्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गणपति उत्सव के मौके पर बॉलीवुड के कई सितारे बप्पा का आशीर्वाद लेने टी-सीरीज के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान वरुण धवन, सनी लियोनी, तृप्ति डिमरी, ‘हनुमान अंश’ के अभिनेता और नेहा शर्मा समेत कई सेलेब्स नजर आए। सभी ने पूरे भक्तिभाव के साथ गणपति बप्पा के दर्शन किए।
विज्ञापन


वरुण धवन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद
टी-सीरीज के ऑफिस में हर साल गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। इस खास मौके पर वरुण धवन भी बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस बार भी ऑफिस में सेलेब्स की मौजूदगी ने माहौल को और खास बना दिया।
विज्ञापन



पति संग पहुंची सनी लियोनी
वहीं सनी लियोनी और उनके पति भी बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लेते नजर आए। इस दौरान एक्ट्रेस साड़ी पहनी, वहीं डेनियल वेबर भी कुर्ता पजामा में नजर आए।


सादगी भरे अंदाज में नजर आईं तृप्ति  
एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने भी गणपति के दर्शन किए। इस दौरान अभिनेत्री सिंपल ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आई। उन्होंने भी गणपति के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन



नेहा शर्मा ने लिया आशीर्वाद
अभिनेत्री नेहा शर्मा ने भी टी-सीरीज ऑफिस पहुंचकर बप्पा के दर्शन किए। सितारों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आए हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।



'हनुमान अंश' फेम ने भी किए दर्शन
फिल्म 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा की मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता शोभिनव सत्य भी एक दम सादे अंदाज में बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। वे कुर्ता पहने और बगल में एक बैग डाले नजर आए। इस दौरान एक्टर ने भक्ति भाव से सबकी ओर हाथ जोड़े और धन्यवाद किया। 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by SnehZala (@sneyhzala)

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed