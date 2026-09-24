ओम: रजनीकांत और सूर्या के लिए धनुष ने उठाया बड़ा कदम, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी; कब रिलीज होगी अगली फिल्म?

अभिनेता धनुष की बहुप्रतिक्षित फिल्म 'ओम: चैप्टर 1' की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। एक्टर ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ साझा की। जानें क्या है धनुष की पोस्ट?

‘ओम’ के बारे में क्या है पोस्ट?

फिल्म 'ओम: चैप्टर 1' की रिलीज डेट के बारे में धनुष ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘ऐसे समय में, किसी फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाना अपने आप में कई चुनौतियां लेकर आता है। हमारे सुपरस्टार रजनीकांत सर, जिन्हें हम वर्षों से अपना आदर्श और पूजनीय मानते आए हैं, उनकी फिल्म 15 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, जो हमारी फिल्म से ठीक एक दिन पहले है। उनके प्रति अपार सम्मान के कारण, हमने अपनी फिल्म 'ओम' की रिलीज को आगे की तारीख तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।’