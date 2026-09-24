फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   South Cinema ›   Dhanush postponed release date of OM: Chapter 1 due to clash with rajnikanth and suriya films

ओम: रजनीकांत और सूर्या के लिए धनुष ने उठाया बड़ा कदम, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी; कब रिलीज होगी अगली फिल्म?

Thu, 24 Sep 2026 03:02 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Thu, 24 Sep 2026 03:02 PM IST
सार

Dhanush Film Om Release Date Postponed: फिल्म 'ओम: चैप्टर 1' कि रिलीज डेट मेकर्स द्वारा टाल गई है। इसकी जानकारी और कारण बताते हुए फिल्म के अभिनेता धनुष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

विज्ञापन
Dhanush postponed release date of OM: Chapter 1 due to clash with rajnikanth and suriya films
रजनीकांत, धनुष, सूर्या - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अभिनेता धनुष की बहुप्रतिक्षित फिल्म 'ओम: चैप्टर 1' की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। एक्टर ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ साझा की। जानें क्या है धनुष की पोस्ट? 

विज्ञापन

‘ओम’ के बारे में क्या है पोस्ट? 
 फिल्म 'ओम: चैप्टर 1' की रिलीज डेट के बारे में धनुष ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘ऐसे समय में, किसी फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाना अपने आप में कई चुनौतियां लेकर आता है। हमारे सुपरस्टार रजनीकांत सर, जिन्हें हम वर्षों से अपना आदर्श और पूजनीय मानते आए हैं, उनकी फिल्म 15 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, जो हमारी फिल्म से ठीक एक दिन पहले है। उनके प्रति अपार सम्मान के कारण, हमने अपनी फिल्म 'ओम' की रिलीज को आगे की तारीख तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।’

विज्ञापन

Dhanush postponed release date of OM: Chapter 1 due to clash with rajnikanth and suriya films
फिल्म 'ओम: चैप्टर 1' - फोटो : सोशल मीडिया

दिवाली पर भी नहीं होगी रिलीज
आगे धनुष ने अपनी पोस्ट के बारे में बताया, ‘इसके साथ ही, हम इस साल दिवाली पर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सूर्या सर की फिल्म उसी तारीख को रिलीज होने वाली है। ईमानदारी से कहें तो, उन्होंने अपनी रिलीज की तारीख पहले घोषित की थी, और हमारा दृढ़ विश्वास है कि बड़ी फिल्मों को आपसी समझ रखनी चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए एक-दूसरे के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। हम अपनी नई रिलीज की तारीख जल्द ही घोषित करेंगे।’

विज्ञापन

Dhanush postponed release date of OM: Chapter 1 due to clash with rajnikanth and suriya films
ममूटी, धनुष - फोटो : सोशल मीडिया

फिल्म ‘ओम’ की स्टार कास्ट 

  • फिल्म का निर्देशन राजकुमार पेरियासामी ने किया है। फिल्म में धनुष और ममूटी अहम किरदारों में नजर आएंगे। 
  • इन स्टार्स के अलावा साई पल्लवी, श्रीलीला और दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी फिल्म का हिस्सा हैं। 
  • इस फिल्म से अभिनेता धनुष और राजकुमार पेरियासामी दूसरी बार किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए साथ आएंगे। 
  • इससे पहले राजकुमार पेरियासामी को फिल्म ‘अमरन’ के लिए नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है।
विज्ञापन

Dhanush postponed release date of OM: Chapter 1 due to clash with rajnikanth and suriya films
धनुष - फोटो : साभार@DoordarshanNational
धनुष को मिला नेशनल अवॉर्ड 
हाल ही में गुजरात में आयोजित 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह के दौरान तमिल अभिनेता धनुष को फिल्म 'कैप्टन मिलर' में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड- स्पेशल मेंशन (फीचर फिल्म) से सम्मानित किया गया। फिल्म का निर्देशन अरुण माथेश्वरन ने किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed