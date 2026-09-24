टेलर लॉटनर: बेटी के पिता बने ‘ट्वाइलाइट’ फेम अभिनेता, पोस्ट के जरिए कराया फैंस का परिचय, नाम में है यह खास बात

पोस्ट में बेटी का नाम भी बताया

टेलर लॉटनर और टेलर 'टे' लॉटनर की इस पोस्ट में उन्होंने अपनी बेटी के नाम की घोषणा भी की। उन्होंने लिखा, ‘हमारी बेटी को इस दुनिया में कदम रखे एक हफ्ता हो चुका है। लेनन टेलर लॉटनर 9.16.2026।’ एक्टर की बेटी का मूल नाम लेनन है। इसके साथ ही एक्टर ने अपनी बेटी के नाम के आगे अपना नाम और सरनेम भी लगाया है। उनकी पत्नी भी अपने नाम के साथ एक्टर का मूल नाम जोड़ती हैं।