हार्वे विनस्टीन: मिरियम हेली उत्पीड़न मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, पूर्व निर्माता को हुई कितने साल की सजा?

डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की क्या ने क्या कहा?

मैनहैटन की सहायक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी निकोल ब्लमबर्ग ने अदालत में अपने तर्क के दौरान कहा, ‘दो बार उसे (विनस्टीन को) अपराध का दोषी पाए जाने के बावजूद, अभियुक्त ने कभी भी जरा सा पश्चाताप नहीं दिखाया है। विनस्टीन को सजा में कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए। वह इसके बाद भी वह पीड़ित को ही दोषी ठहराता और लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न करता रहा।’

आरोपी हार्वे विनस्टीन को कितनी सजा मिली?

न्यायाधीश कर्टिस फारबर ने सजा के साथ रिहाई के बाद पांच साल की निगरानी का आदेश दिया और विनस्टीन को यौन अपराधी के रूप में पंजीकरण कराने को कहा। उन्होंने अनुरोध किया कि न्यूयॉर्क की सजा विनस्टीन की कैलिफोर्निया की सजा के साथ लगातार चले, साथ ही यह भी कहा कि अंतिम रूप से कैलिफोर्निया के पास ही यह तय करने का अधिकार है कि उसकी सजा कैसे लागू की जाए, हॉलीवुड रिपोर्टर ने यह जानकारी दी।