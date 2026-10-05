डिगर: 19 साल में टॉम क्रूज की सबसे कमजोर ओपनिंग, सिनेमाघरों में खराब प्रदर्शन बन रहा मेकर्स के लिए मुसीबत

फिल्म ‘डिगर’ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी चल रही है। इस बहुप्रतिक्षित फिल्म का कलेक्शन उम्मीद से काफी कम है। यहां तक कि फिल्म वीकेंड होने के बाद भी संतोष जनक कलेक्शन नहीं कर पाई।

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हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के लिए निराशा

एक्टर टॉम क्रूज दुनियाभर में मशहूर हैं। मगर यह फिल्म ‘डिगर’ उनके करियर की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बनती जा रही है। यह फिल्म एक्टर की 19 वर्षों में अपने ओपनिंग डे पर सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म 'डिगर' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। टॉम इसमें डिगर रॉकवेल की भूमिका निभाई है। इस रोल के लिए क्रूज ने अपने फिजिक से लेकर मेकअप में कई बदलाव किये थे। सैंड्रा हूलर, जॉन गुडमैन, माइकल स्टुहलबर्ग, जेसी प्लेमन्स, सोफी वाइल्ड, रिज अहमद और एम्मा डी'आर्सी भी इस फिल्म में अहम हिस्सा हैं।