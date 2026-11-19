





फोटोज में प्रियंका समंदर किनारे मस्ती करती दिखीं। एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'इन दिनों... काम की भागदौड़ के बीच, लेकिन एक सपनों जैसी जगह पर।'





तस्वीरों में प्रियंका काले रंग की बिकिनी और सफेद श्रग पहने बीच पर आराम करती नजर आ रही हैं। आंखों पर काला चश्मा लगाए उनका यह बीच लुक काफी खास लग रहा है।





प्रियंका की तस्वीरों में उनकी बेटी मालती भी नजर आ रही हैं। एक फोटो में मालती बीच पर सर्फिंग का मजा लेती दिखाई दे रही हैं। इस दौरान उनके साथ दो लोग सर्फिंग बोर्ड लिए खड़े हैं।





वहीं एक अन्य तस्वीर में मालती गुलाबी रंग के कपड़े पहने समुद्र किनारे तौलिये पर बैठी हैं और रेत के बीच खेलती नजर आ रही हैं।





एक तस्वीर में प्रियंका अपनी बेटी मालती को गोद में लेकर पूजा करती दिखाई दे रही हैं। दोनों के सामने पूजा की थाली और जलता हुआ दीया रखा है। इस दौरान प्रियंका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान नजर आ रही है।





प्रियंका ने अपनी शूटिंग की झलक भी दिखाई है। एक तस्वीर में उनकी बेटी हेडफोन लगाए कुछ कागज पढ़ती नजर आ रही हैं।





वहीं दूसरी तस्वीर में फिल्म के सेट पर प्रियंका और उनकी बेटी की परछाईं दिखाई दे रही है।

फोटोज में प्रियंका समंदर किनारे मस्ती करती दिखीं। एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'इन दिनों... काम की भागदौड़ के बीच, लेकिन एक सपनों जैसी जगह पर।'तस्वीरों में प्रियंका काले रंग की बिकिनी और सफेद श्रग पहने बीच पर आराम करती नजर आ रही हैं। आंखों पर काला चश्मा लगाए उनका यह बीच लुक काफी खास लग रहा है।प्रियंका की तस्वीरों में उनकी बेटी मालती भी नजर आ रही हैं। एक फोटो में मालती बीच पर सर्फिंग का मजा लेती दिखाई दे रही हैं। इस दौरान उनके साथ दो लोग सर्फिंग बोर्ड लिए खड़े हैं।वहीं एक अन्य तस्वीर में मालती गुलाबी रंग के कपड़े पहने समुद्र किनारे तौलिये पर बैठी हैं और रेत के बीच खेलती नजर आ रही हैं।एक तस्वीर में प्रियंका अपनी बेटी मालती को गोद में लेकर पूजा करती दिखाई दे रही हैं। दोनों के सामने पूजा की थाली और जलता हुआ दीया रखा है। इस दौरान प्रियंका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान नजर आ रही है।प्रियंका ने अपनी शूटिंग की झलक भी दिखाई है। एक तस्वीर में उनकी बेटी हेडफोन लगाए कुछ कागज पढ़ती नजर आ रही हैं।वहीं दूसरी तस्वीर में फिल्म के सेट पर प्रियंका और उनकी बेटी की परछाईं दिखाई दे रही है।

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर छुट्टियों की झलक शेयर की। इन तस्वीरों में उनकी बेटी मालती मैरी भी खूब मस्ती करती नजर आ रही हैं।