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अब तक किया इतना कलेक्शन

सैक्निल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की एडवांस बुकिंग में शानदार कमाई जारी है। फिल्म ने 4 दिनों के शो के लिए अब तक 34.53 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई कर ली है। वहीं, ब्लॉक सीटों को हटा दें तो यह आंकड़ा 28.87 करोड़ रुपये है। विज्ञापन



फिल्म के ओपनिंग डे, यानी 17 दिसंबर के लिए सबसे ज्यादा टिकट बिके हैं। इस दिन की एडवांस बुकिंग से फिल्म ने 16.56 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है, जबकि ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 14.73 करोड़ रुपये है। विज्ञापन विज्ञापन



शहरों की बात करें तो मुंबई सबसे आगे है। यहां फिल्म ने अब तक 6.78 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 5.32 करोड़ रुपये है। सैक्निल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की एडवांस बुकिंग में शानदार कमाई जारी है। फिल्म ने 4 दिनों के शो के लिए अब तक 34.53 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई कर ली है। वहीं, ब्लॉक सीटों को हटा दें तो यह आंकड़ा 28.87 करोड़ रुपये है।फिल्म के ओपनिंग डे, यानी 17 दिसंबर के लिए सबसे ज्यादा टिकट बिके हैं। इस दिन की एडवांस बुकिंग से फिल्म ने 16.56 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है, जबकि ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 14.73 करोड़ रुपये है।शहरों की बात करें तो मुंबई सबसे आगे है। यहां फिल्म ने अब तक 6.78 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 5.32 करोड़ रुपये है।

हॉलीवुड की मच-अवेटेड फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की रिलीज में अब सिर्फ चार हफ्ते बाकी हैं। खास बात यह है कि यह फिल्म भारत में अपनी ग्लोबल रिलीज से एक दिन पहले सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग 17 नवंबर को रिलीज से करीब एक महीने पहले ही शुरू हो गई थी। बुकिंग शुरू होने के महज 48 घंटों के अंदर फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है।