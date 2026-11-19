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इस बीच 90's के जेम्स बॉन्ड अभिनेता पियर्स ब्रॉसनन ने भी पैटिनसन का खास अंदाज में स्वागत किया है। ब्रॉसनन ने न सिर्फ नए बॉन्ड पर भरोसा जताया, बल्कि उनके साथ अपनी पुरानी यादें भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट इस किरदार में शानदार साबित होंगे। विज्ञापन हॉलीवुड की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक 'जेम्स बॉन्ड' को आखिरकार अपना नया चेहरा मिल गया है। अभिनेता रॉबर्ट पैटिनसन अब इस मशहूर ब्रिटिश जासूस 007 की भूमिका में नजर आएंगे। उनके नाम की घोषणा के बाद से ही हॉलीवुड में उन्हें बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है।

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पियर्स ब्रॉसनन ने लिखा खास मैसेज

पियर्स ब्रॉसनन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रॉबर्ट पैटिनसन के लिए एक खास संदेश लिखा। उन्होंने कहा, 'प्रिय रॉबर्ट, बॉन्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। आप शानदार होंगे।' इसके साथ ही उन्होंने 2010 में आई फिल्म 'रिमेम्बर मी' में पैटिनसन के साथ काम करने के दिनों को भी याद किया।



ब्रॉसनन ने अपने संदेश में आगे लिखा, 'आपके साथ 'रिमेम्बर मी' बनाते हुए बिताए वक्त की मेरी खूबसूरत यादें हैं। आपको एक शानदार काम करते हुए और लगातार सफलता की तरफ बढ़ते देखना खुशी की बात रही है। इस सफर का आनंद लीजिए। ढेर सारा प्यार, पियर्स।'

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