डॉली पार्टन का हुआ निधन, 80 की उम्र में ली अंतिम सांस; कैंसर से जूझ रही थीं गायिका
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 26 Aug 2026 08:43 AM IST
सार
Dolly Parton: गायिका, गीतकार और अभिनेत्री डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। बेहद गरीबी में पली बढ़ीं डॉली ने मेहनत से अपनी पहचान बनाई थी।
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विस्तार
कंट्री म्यूजिक की मशहूर हस्ती डॉली पार्टन का नैशविल में निधन हो गया है। अपनी शानदार आवाज, दिल को छू लेने वाले गानों के लिए मशहूर डॉली पार्टन 80 साल की थीं।
उनके पब्लिसिस्ट मार्सेल पैरिसो ने मंगलवार को उनके निधन के बारे में जानकारी दी।
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उनके पब्लिसिस्ट मार्सेल पैरिसो ने मंगलवार को उनके निधन के बारे में जानकारी दी।
कैंसर से जूझ रही थीं अभिनेत्री
मार्सेल पैरिसो ने एक बयान में कहा, 'कैंसर से कुछ समय तक बहादुरी से लड़ने के बाद, डॉली ने आज वेंडरबिल्ट-इंग्राम कैंसर सेंटर में अपने चाहने वालों के बीच दुनिया को अलविदा कह दिया।'
मार्सेल पैरिसो ने एक बयान में कहा, 'कैंसर से कुछ समय तक बहादुरी से लड़ने के बाद, डॉली ने आज वेंडरबिल्ट-इंग्राम कैंसर सेंटर में अपने चाहने वालों के बीच दुनिया को अलविदा कह दिया।'
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क्यों खास थीं अभिनेत्री?
- डॉली अपने खास लुक्स, सुनहरे बालों वाली बड़ी विग और स्किन-टाइट कपड़ों के लिए जानी जाती थीं।
- यह उनके मजाकिया अंदाज का हिस्सा थे।
- वह संगीत और उससे परे भी सबसे पसंदीदा हस्तियों में से एक थीं।
- उन्होंने सैकड़ों गाने लिखे, जिनमें 'जोलिन', 'कोट ऑफ मेनी कलर्स' और 'आई विल ऑलवेज लव यू' काफी मशहूर हैं।
- इन गानों की दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा बिक्री हुई और 1 अरब से ज्यादा बार ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया।
- डॉली पार्टन एक उदार समाजसेवी और सफल बिजनेसवुमन भी थीं।
- उनके प्रोजेक्ट्स में उनके जन्मस्थान के पास स्मोकी माउंटेन की तलहटी में एक थीम पार्क भी शामिल था।
कैसे हुई शुरुआत?
उन्होंने सबसे पहले चर्च में गाने गाए, जहां उनके दादाजी उपदेशक थे। 13 साल की उम्र में, उन्होंने नैशविल में 'ग्रैंड ओल ओप्री' में परफॉर्म किया, जहां जॉनी कैश ने उन्हें 'पूर्वी टेनेसी से आई एक छोटी सी बच्ची' के तौर पर पेश किया था।
हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वह गानों से भरा सूटकेस लेकर अपने अंकल बिल ओवेन्स (जो खुद भी गाने लिखते थे) के साथ नैशविल चली गईं।
उन्होंने सबसे पहले चर्च में गाने गाए, जहां उनके दादाजी उपदेशक थे। 13 साल की उम्र में, उन्होंने नैशविल में 'ग्रैंड ओल ओप्री' में परफॉर्म किया, जहां जॉनी कैश ने उन्हें 'पूर्वी टेनेसी से आई एक छोटी सी बच्ची' के तौर पर पेश किया था।
हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वह गानों से भरा सूटकेस लेकर अपने अंकल बिल ओवेन्स (जो खुद भी गाने लिखते थे) के साथ नैशविल चली गईं।
डॉली का पहला गाना
पोर्टर वैगनर और उनके सिंडिकेटेड टीवी शो के साथ उनकी पार्टनरशिप ने उनके करियर की शुरुआत की। उनका पहला डुएट (युगल गीत), 'द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड' 1967 में रिलीज हुआ। इसी साल उन्होंने अपनी पब्लिशिंग कंपनी भी शुरू की थी।
उनके डुएट अक्सर रेडियो पर हिट होते थे, लेकिन उनके सोलो गाने (अकेले गाए गए गाने) शुरुआत में चार्ट में उतनी ऊंची जगह नहीं बना पाए। वैगनर के साथ को-प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए, उन्होंने अपनी कंट्री म्यूजिक वाली आवाज को और बेहतर बनाकर पॉप-स्टाइल में ढाला।
मशहूर हुआ पहला गाना
उनका पहला नंबर 1 सोलो गाना 'जोशुआ' था। 'कोट ऑफ मेनी कलर्स' गाने के साथ वह टॉप 5 में पहुंचीं। यह गाना उनकी मां के बारे में था, जिन्होंने कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर एक कोट बनाया था। पार्टन इसे बहुत गर्व से पहनती थीं, भले ही उनके साथी इसका मजाक उड़ाते थे।
पोर्टर वैगनर और उनके सिंडिकेटेड टीवी शो के साथ उनकी पार्टनरशिप ने उनके करियर की शुरुआत की। उनका पहला डुएट (युगल गीत), 'द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड' 1967 में रिलीज हुआ। इसी साल उन्होंने अपनी पब्लिशिंग कंपनी भी शुरू की थी।
उनके डुएट अक्सर रेडियो पर हिट होते थे, लेकिन उनके सोलो गाने (अकेले गाए गए गाने) शुरुआत में चार्ट में उतनी ऊंची जगह नहीं बना पाए। वैगनर के साथ को-प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए, उन्होंने अपनी कंट्री म्यूजिक वाली आवाज को और बेहतर बनाकर पॉप-स्टाइल में ढाला।
मशहूर हुआ पहला गाना
उनका पहला नंबर 1 सोलो गाना 'जोशुआ' था। 'कोट ऑफ मेनी कलर्स' गाने के साथ वह टॉप 5 में पहुंचीं। यह गाना उनकी मां के बारे में था, जिन्होंने कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर एक कोट बनाया था। पार्टन इसे बहुत गर्व से पहनती थीं, भले ही उनके साथी इसका मजाक उड़ाते थे।