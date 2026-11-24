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एंटोनी फुक्वा पर क्या हैं आरोप?

माइकल' के फिल्ममेकर एंटोनी फुक्वा लॉस एंजिल्स के एक बार में हुए झगड़े के बाद गंभीर कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। बार के मैनेजर ने उन पर बंदूक निकालने और उसके सिर पर वार करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि यह घटना इस साल फरवरी में हुई थी। विज्ञापन फिल्म 'माइकल' के लिए मशहूर निर्देशक एंटोनी फुक्वा इन दिनों अलग वजह से चर्चा में हैं। फुक्वा कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। फिल्ममेकर पर लॉस एंजिल्स के एक बार में झगड़ा करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झगड़े के दौरान एंटोनी ने बंदूक निकाली और बार के एक कर्मचारी के सिर पर वार किया। उन पर मारपीट, हमला करने और मानसिक पीड़ा पहुंचाने का आरोप है।

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क्या है मामला?

शुक्रवार को लॉस एंजिल्स सुपीरियर कोर्ट में दायर 10 पन्नों के एक सिविल मुकदमे में एक बार के असिस्टेंट मैनेजर विलियम रोसेन्थल ने दावा किया कि उन्होंने फुक्वा, उनके बेटे ब्रैंडो और उनकी बेटी को अंदर जाने से रोक दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वे बहुत ज्यादा नशे में लग रहे थे। शिकायत के अनुसार उस ग्रुप के किसी व्यक्ति ने रोसेन्थल पर थूक दिया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा।



रोसेन्थल का यह भी आरोप है कि करीब एक घंटे बाद भी फुक्वा और उनका ग्रुप बार के बाहर ही मौजूद था। जब निर्देशक ने उन्हें देखा, तो उन्होंने मैनेजर पर अपनी बेटी की आंखों में पेपर स्प्रे डालने का आरोप लगाया। मैनेजर ने इस आरोप को खारिज कर दिया।

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जान से मारने की धमकी देने का आरोप

रोसेन्थल का दावा है कि फुक्वा ने बंदूक निकाली उनके चेहरे पर वार किया और उनके खिलाफ नस्लीय और यहूदी-विरोधी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप है कि निर्देशक ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ब्रैंडो फुक्वा ने रोसेन्थल के पास आकर उनके चेहरे की तरफ बंदूक घुमाई। यह भी आरोप है कि एंटोनी और ब्रैंडो दोनों ने अपनी बंदूकें उनकी ओर तान दी थीं, जिससे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। इसके बाद वे वहां से भाग गए।

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