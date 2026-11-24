एंटोनी फुक्वा: मुश्किल में 'माइकल' फेम निर्देशक! लगे मारपीट करने के आरोप; इतने हजार डॉलर के मुआवजे की हुई मांग
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 24 Nov 2026 02:35 PM IST
सार
- निर्देशक एटोनी फुक्वा पर कई तरह के आरोप लगे हैं।
- हाल ही में वह अपने परिवार के साथ लॉस एंजिल्स के एक बार में गए थे।
- यहां उनके साथ झड़प हो गई, जिसके बाद उनसे मुआवजे की मांग की गई है।
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विस्तार
फिल्म 'माइकल' के लिए मशहूर निर्देशक एंटोनी फुक्वा इन दिनों अलग वजह से चर्चा में हैं। फुक्वा कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। फिल्ममेकर पर लॉस एंजिल्स के एक बार में झगड़ा करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झगड़े के दौरान एंटोनी ने बंदूक निकाली और बार के एक कर्मचारी के सिर पर वार किया। उन पर मारपीट, हमला करने और मानसिक पीड़ा पहुंचाने का आरोप है।
एंटोनी फुक्वा पर क्या हैं आरोप?
माइकल' के फिल्ममेकर एंटोनी फुक्वा लॉस एंजिल्स के एक बार में हुए झगड़े के बाद गंभीर कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। बार के मैनेजर ने उन पर बंदूक निकालने और उसके सिर पर वार करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि यह घटना इस साल फरवरी में हुई थी।
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एंटोनी फुक्वा पर क्या हैं आरोप?
माइकल' के फिल्ममेकर एंटोनी फुक्वा लॉस एंजिल्स के एक बार में हुए झगड़े के बाद गंभीर कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। बार के मैनेजर ने उन पर बंदूक निकालने और उसके सिर पर वार करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि यह घटना इस साल फरवरी में हुई थी।
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क्या है मामला?
शुक्रवार को लॉस एंजिल्स सुपीरियर कोर्ट में दायर 10 पन्नों के एक सिविल मुकदमे में एक बार के असिस्टेंट मैनेजर विलियम रोसेन्थल ने दावा किया कि उन्होंने फुक्वा, उनके बेटे ब्रैंडो और उनकी बेटी को अंदर जाने से रोक दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वे बहुत ज्यादा नशे में लग रहे थे। शिकायत के अनुसार उस ग्रुप के किसी व्यक्ति ने रोसेन्थल पर थूक दिया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा।
रोसेन्थल का यह भी आरोप है कि करीब एक घंटे बाद भी फुक्वा और उनका ग्रुप बार के बाहर ही मौजूद था। जब निर्देशक ने उन्हें देखा, तो उन्होंने मैनेजर पर अपनी बेटी की आंखों में पेपर स्प्रे डालने का आरोप लगाया। मैनेजर ने इस आरोप को खारिज कर दिया।
शुक्रवार को लॉस एंजिल्स सुपीरियर कोर्ट में दायर 10 पन्नों के एक सिविल मुकदमे में एक बार के असिस्टेंट मैनेजर विलियम रोसेन्थल ने दावा किया कि उन्होंने फुक्वा, उनके बेटे ब्रैंडो और उनकी बेटी को अंदर जाने से रोक दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वे बहुत ज्यादा नशे में लग रहे थे। शिकायत के अनुसार उस ग्रुप के किसी व्यक्ति ने रोसेन्थल पर थूक दिया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा।
रोसेन्थल का यह भी आरोप है कि करीब एक घंटे बाद भी फुक्वा और उनका ग्रुप बार के बाहर ही मौजूद था। जब निर्देशक ने उन्हें देखा, तो उन्होंने मैनेजर पर अपनी बेटी की आंखों में पेपर स्प्रे डालने का आरोप लगाया। मैनेजर ने इस आरोप को खारिज कर दिया।
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जान से मारने की धमकी देने का आरोप
रोसेन्थल का दावा है कि फुक्वा ने बंदूक निकाली उनके चेहरे पर वार किया और उनके खिलाफ नस्लीय और यहूदी-विरोधी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप है कि निर्देशक ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ब्रैंडो फुक्वा ने रोसेन्थल के पास आकर उनके चेहरे की तरफ बंदूक घुमाई। यह भी आरोप है कि एंटोनी और ब्रैंडो दोनों ने अपनी बंदूकें उनकी ओर तान दी थीं, जिससे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। इसके बाद वे वहां से भाग गए।
रोसेन्थल का दावा है कि फुक्वा ने बंदूक निकाली उनके चेहरे पर वार किया और उनके खिलाफ नस्लीय और यहूदी-विरोधी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप है कि निर्देशक ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ब्रैंडो फुक्वा ने रोसेन्थल के पास आकर उनके चेहरे की तरफ बंदूक घुमाई। यह भी आरोप है कि एंटोनी और ब्रैंडो दोनों ने अपनी बंदूकें उनकी ओर तान दी थीं, जिससे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। इसके बाद वे वहां से भाग गए।
रोसेन्थल ने कितना मुआवजा मांगा?
एंटोनी फुक्वा ने आरोपों से इनकार किया
एंटोनी फुक्वा के प्रतिनिधियों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि 'इनमें से कुछ भी सच नहीं है। हालांकि, 'माइकल' फिल्म के निर्देशक ने अभी तक इस घटना या अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
- रोसेन्थल ने 50,000 डॉलर के मुआवजे की मांग की है।
- उनका दावा है कि उन्हें कई चोटें आई हैं, जिनमें नाक की हड्डी टूटना, सिर में चोट, त्वचा पर कट, मानसिक पीड़ा और हमेशा के लिए रह जाने वाले निशान शामिल हैं।
- उन्होंने यह भी बताया कि इन चोटों की वजह से उन्हें लगातार शारीरिक और मानसिक दर्द हो रहा है।
एंटोनी फुक्वा ने आरोपों से इनकार किया
एंटोनी फुक्वा के प्रतिनिधियों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि 'इनमें से कुछ भी सच नहीं है। हालांकि, 'माइकल' फिल्म के निर्देशक ने अभी तक इस घटना या अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।