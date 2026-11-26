समझौते की शर्तें नहीं आई सामने

इस कानूनी विवाद के समझौते की पुष्टि पूर्व कपल ने बुधवार को हुई है। लेकिन इसकी शर्तों का खुलासा नहीं किया। हालांकि इससे वाइनरी की बिक्री को लेकर उनका विवाद समाप्त हो गया है, लेकिन पिट व्यवसायी यूरी शेफलर के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, जिन्होंने संपत्ति में जोली की हिस्सेदारी खरीदी थी। यूएस मीडिया में छपे एक आधिकारिक बयान में दोनों ने कहा, ‘हमने अपने परिवार के हित में अदालत के बाहर ही समझौता कर लिया है और इस मामले पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।’