एंजेलीना जोली और ब्रैड पिट: पूर्व कपल के बीच खत्म हुई कानूनी जंग, जानें संपत्ति को लेकर कैसे बनी सहमति
- एंजेलीना जोली और ब्रैड पिट की कानूनी लड़ाई आखिरकार सुलझ गई।
- 2016 से तलाक के मामले के साथ चल रहा व्यावसायिक विवाद खत्म हुआ।
- यह जानकारी पूर्व कपल द्वारा आधिकारिक रूप से दी गई।
विस्तार
हॉलीवुड के पूर्व कपल एंजेलीना जोली और ब्रैड पिट के बीच चल रहे लंबे विवाद का अंत हो गया। पूर्व कपल के बीच अपनी फ्रांसीसी वाइनरी शैतो मिरावल को लेकर काफी समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। इसी के साथ दोनों के तलाक का मामला भी कोर्ट में है।
क्या है वाइनरी विवाद
हॉलीवुड सितारे एंजेलीना जोली और ब्रैड पिट ने शैतो मिरावल को लेकर चल रहे अपने लंबे कानूनी विवाद में अदालत के बाहर समझौता कर लिया है। शैतो मिरावल एक फ्रांसीसी वाइनरी है जिसके वे कभी संयुक्त रूप से मालिक थे। यह विवाद 2016 में उनके अलग होने के बाद शुरू हुआ था और इसमें दुर्व्यवहार के आरोप, समझौतों के उल्लंघन के दावे और व्यवसाय में जोली की शेयर्स की बिक्री शामिल थी।
समझौते की शर्तें नहीं आई सामने
इस कानूनी विवाद के समझौते की पुष्टि पूर्व कपल ने बुधवार को हुई है। लेकिन इसकी शर्तों का खुलासा नहीं किया। हालांकि इससे वाइनरी की बिक्री को लेकर उनका विवाद समाप्त हो गया है, लेकिन पिट व्यवसायी यूरी शेफलर के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, जिन्होंने संपत्ति में जोली की हिस्सेदारी खरीदी थी। यूएस मीडिया में छपे एक आधिकारिक बयान में दोनों ने कहा, ‘हमने अपने परिवार के हित में अदालत के बाहर ही समझौता कर लिया है और इस मामले पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।’
2016 में आई रिश्तों में कड़वाहट?
कभी हॉलीवुड कपल एंजेलीना जोली और ब्रैड पिट को हॉलीवुड के पॉवर कपल में गिना जाता था। मगर 2016 में वह 12 साल साथ रहने के बाद अलग हो गए। इस पूर्व दांपति के छह बच्चे हैं। और उनका तलाक 2024 में अंतिम रूप से तय हो गया। तलाक को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी शैतो मिरावल को लेकर उनका कानूनी विवाद जारी रहा।