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विज्ञापन 'ट्वाइलाइट' की निर्देशक कैथरीन हार्डविक ने रॉबर्ट पैटिनसन को जेम्स बॉन्ड का रोल मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कहती हैं कि जब उन्होंने सुना कि पैटिनसन नए जेम्स बॉन्ड बनने वाले हैं, तो वे लगभग अपने बिस्तर से ही गिर गई थीं।

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कैथरीन ने रॉबर्ट को दिया था मौका कैथरीन ने रॉबर्ट पैटिनसन के करियर की शुरुआत में ही उन्हें अपनी फिल्म में एक वैम्पायर का रोल दिया था।

पैटिनसन को 2008 की फिल्म 'ट्वाइलाइट' में एडवर्ड कलन के रोल से दुनियाभर में पहचान मिली।

इस फिल्म में वे एक ऐसे वैम्पायर का किरदार निभाते हैं, जिसे इंसान से प्यार हो जाता है।

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रॉबर्ट को जेम्स बॉन्ड का रोल मिलने पर क्या बोलीं कैथरीन?

कैथरीन हार्डविक ने कहा, 'मैं सच में लगभग बिस्तर से गिर ही गई थी। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वे उसे चुनेंगे, क्योंकि वह 'द बैटमैन' की वजह से पहले से ही बहुत मशहूर है और आमतौर पर वह किसी ऐसे इंसान को चुनना पसंद करते हैं जो ज्यादा जाना-पहचाना न हो। मैं सच में बिस्तर से गिर गई थी। यह वही बिस्तर है जिस पर रॉब और क्रिस्टन ने पहली बार ऑडिशन दिया था और अपना किसिंग सीन किया था। यह काफी अजीब इत्तेफाक था। ऑडिशन के दौरान रॉब खुद भी बिस्तर से गिरकर फर्श पर आ गए थे।'

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कैथरीन हार्डविक को रॉबर्ट पैटिनसन में क्या पसंद आया?

एडवर्ड के रोल के लिए पैटिनसन को चुनने के अपने फैसले को याद करते हुए, फिल्ममेकर ने कहा कि यह एक्टर 'काफी गंभीर और दिलचस्प है। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। वह थोड़ा अजीब है और एकदम ओरिजिनल है। वह किसी सांचे में फिट नहीं बैठता। उसे कुछ भी अजीब या बेतुकी बात कहने से डर नहीं लगता। मुझे उसकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद है।'