हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखभरी खबर सामने आ रही है। मशहूर ब्रिटिश-फ्रांसीसी अभिनेत्री जेन बिर्किन का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जेन बिर्किन न केवल एक मशहूर अभिनेत्री थीं, बल्कि वह एक जानी-मानी सिंगर और फैशन आइकन भी थीं। रिपोर्ट की मानें तो, जेन को उनके केयरटेकर ने उनके घर पर मृत पाया। निधन की वजह अभी सामने नहीं आई है।

😭 Crying our hearts out. The icon of many generations has gone. Celebrating the one and only #JaneBirkin, the Frenchest of them all. 1946-2023.