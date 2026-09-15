सेलीन डायोन: गंभीर बीमारी से लड़कर लौटीं सिंगर; छह साल बाद किया परफॉर्म, शो के दौरान मंच पर हुईं भावुक

सिंगर सेलीन डायोन ने गंभीर बिमारी से लड़ने के बाद स्टेज पर वापसी कर ली है। वह कई साल बाद पेरिस में शो के दौरान फैंस के लिए भावुक बाते कीं।

फैंस के लिए मंच से संदेश

सिंगर सेलीन डायोन ने हाल ही में पैरिस में कई साल बाद अपना शो किया। इस दौरान वह काफी भावुक दिखाई दीं। उन्होंने कहा, ‘मैंने एक वादा किया था। मंच पर वापस आने काऔर मैं यहां हूं। मैं आप सबको देखकर काफी खुश हूं। मैंने आप सभी को बहुत याद किया। मैं जो भी हूं आप सबके प्यार की वजह से हूं।’ इस दौरान सिंगर के चेहरे पर खुशी के आंसू देखने मिले।