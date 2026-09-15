एमी अवॉर्ड्स: मैथ्यू बने बेस्ट लीड एक्टर, जीन स्मार्ट ने रचा इतिहास; जानिए किस-किसकी झोली में आई एमी की ट्रॉफी

मारिस्का हार्गिटे ने होस्ट की सेरेमनी

78वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स का आयोजन सोमवार, 14 सितंबर को कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन स्थित पीकॉक थिएटर में किया गया। इस बार एमी अवॉर्ड्स पुरस्कार समारोह में 'द पिट' का जलवा रहा। सीरीज 'द पिट' 25 नॉमिनेशन के साथ आई। मुख्य पुरस्कार कार्यक्रम से पहले ही 'विडोज बे' ने आठ, 'डीटीएफ सेंट लुइस' ने छह और 'द पिट' ने चार अवॉर्ड्स जीत लिए थे। बता दें कि 'लॉ एंड ऑर्डर-स्पेशल विक्टिम्स यूनिट' में ओलिविया बेन्सन का किरदार निभाने के लिए मशहूर मारिस्का हार्गिटे ने इस साल पहली बार एमी अवॉर्ड्स को होस्ट किया।











मुख्य अवॉर्ड सेरेमनी के विजेताओं की लिस्ट कुछ इस तरह है:



ड्रामा श्रेणी के विजेता

ड्रामा सीरीज में लीड एक्टर के तौर पर नोह वाइल ने 'द पिट' के लिए पुरस्कार जीता

ड्रामा सीरीज में मुख्य अभिनेत्री के लिए रिया सीहोर्न ने 'प्लूरिबस' के लिए अवॉर्ड

ड्रामा सीरीज में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड एलिसन जैनी ने 'द डिप्लोमैट' के लिए जीता

ड्रामा सीरीज में गेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अर्नेस्ट हार्डन जूनियर ने 'द पिट' के लिए जीता

ड्रामा सीरीज में गेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अर्नेस्ट हार्डन जूनियर ने 'द पिट' के लिए जीता

ड्रामा सीरीज में गेस्ट एक्ट्रेस शैलीन वुडली को 'पैराडाइज' के लिए पुरस्कार मिला



कॉमेडी सीरीज श्रेणी के विजेता

'हैक्स' के लिए लीड एक्ट्रेस के तौर पर जीन स्मार्ट

'विडोज बे' के लिए सपोर्टिंग अभिनेता स्टीफन रूट

'विडोज बे' के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनीं केट ओ'फ्लिन

गेस्ट एक्टर का अवॉर्ड रॉब रेनर को 'द बेयर' के लिए मिला।

गेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड बेट्टी गिलपिन को 'विडोज बे' के लिए मिला



लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज श्रेणी

लीड एक्टर- मैथ्यू राइस को द बीस्ट इन मी के लिए

सपोर्टिंग एक्टर- डेविड हार्बर को डीटीएफ सेंट लुइस के लिए

सपोर्टिंग एक्ट्रेस- लिंडा कार्डेलिनी को डीटीएफ सेंट लुइस के लिए



रियलिटी, वैरायटी और अन्य श्रेणियां