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Movie Review पार्टी एनिमल्स कलाकार विराज घेलानी , अर्जुन तंवर , साउंडस मौफकीर , प्रगति नागपाल , नाकियाह हाजी और बृजेंद्र काला लेखक अली हाजी , वीर पंचाल और खुश मुल्लिक निर्देशक रवि छाबड़िया निर्माता यूडली फिल्म्स रिलीज डेट 20 नवंबर 2026 रेटिंग 1 /5

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नए साल की एक रात पर बुनी गई इस कहानी में दोस्ती, प्यार, पार्टी और खूब सारा हंगामा है। लेकिन क्या इतनी बड़ी स्टारकास्ट और कॉमेडी का यह तामझाम दर्शकों को हंसा पाएगा? या फिर फिल्म सिर्फ शोर बनकर रह जाती है? पढ़िए पूरा रिव्यू....

कहानी

फिल्म की कहानी मुंबई में नए साल की रात की है। बचपन के दोस्त मान पटेल (विराज घेलानी) और अरमान खन्ना (अर्जुन तंवर) फिर मिलते हैं।दोनों की आर्थिक स्थिति और जिंदगी जीने का अंदाज अलग है। मान को लगता है कि उसके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। वहीं अरमान के पिता राज खन्ना (समीर सोनी) इतने अमीर हैं कि बेटे को फिल्म में लॉन्च करने के लिए 50 करोड़ रुपये लगाने को तैयार हैं। दोनों दोस्तों के अपने-अपने लव एंगल भी हैं।

इसके बाद शुरू होता है पार्टी और मुसीबतों का सिलसिला। कभी नाइट क्लब, कभी पार्टी बस, कभी आलीशान बंगला। बीच में पुलिस, गुंडे और नशे में धुत घोड़ा भी आ जाता है। दोस्ती, प्यार और पैसे के फर्क को दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिल्म किसी एक बात पर टिकती नहीं। एक घटना खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। दर्शक समझ नहीं पाता कि आखिर फिल्म कहना क्या चाहती है।

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अभिनय



विराज घेलानी और अर्जुन तंवर

विराज घेलानी सोशल मीडिया पर अपने कॉमेडी वीडियो के लिए मशहूर हैं। 'गोविंदा नाम मेरा' और 'जवान' में भी नजर आ चुके हैं। लेकिन रील में कुछ सेकंड हंसाना और पूरी फिल्म में दर्शकों को बांधे रखना अलग बात है। यहां उनकी कॉमिक टाइमिंग असर नहीं छोड़ती। कई जगह वह अपने सोशल मीडिया वाले अंदाज से बाहर नहीं निकल पाते। अर्जुन तंवर भी अरमान के किरदार में कुछ खास नहीं कर पाते। उनका अभिनय सपाट है। वह न अरमान की अमीरजादे वाली जिंदगी में कोई दिलचस्पी पैदा कर पाते हैं, न मान के साथ उनकी दोस्ती पर्दे पर जमती है।



अनुभवी कलाकार और नए चेहरे

फिल्म में मनोज जोशी, बृजेंद्र काला, समीर सोनी, विजय पाटकर और अनंग देसाई जैसे अनुभवी कलाकारों की मौजूदगी अच्छी लगती है। 'दृश्यम' फेम कमलेश सावंत भी पुलिस की भूमिका में जंचते हैं। खासकर 73 साल के अनंग देसाई को देखकर 'खिचड़ी' के बाबूजी याद आ जाते हैं। इन कलाकारों की स्क्रीन पर मौजूदगी फिल्म को मजबूती देती है।

वहीं, विराज ..अर्जुन , साउंडस मौफकीर और प्रगति नागपाल जैसे डिजिटल दुनिया के चर्चित चेहरों से अभिनय के मोर्चे पर निराशा होती है। लोकप्रियता और बड़े पर्दे पर दर्शकों को बांधे रखने की कला में फर्क है, जो यहां साफ नजर आता है। अभिनेत्रियों के किरदार भी ग्लैमर तक सीमित रह जाते हैं।

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निर्देशन

रवि छाबड़िया को फिल्म निर्देशन का अनुभव है। वह इससे पहले 'डिटेक्टिव शेरदिल' का निर्देशन कर चुके हैं। इसके अलावा 'सुल्तान', 'टाइगर जिंदा है' और 'भारत' जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। ऐसे में उनसे बेहतर काम की उम्मीद रहती है। लेकिन इस फिल्म में कहानी को संभालने की कोशिश नजर नहीं आती। एक रात में होने वाली घटनाओं को कॉमेडी में बदलना था, लेकिन फिल्म में सिर्फ हंगामा बढ़ता जाता है। किरदार आते हैं, कुछ करते हैं और फिर कहानी किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। फिल्म तेज चलती है, मगर दर्शकों को अपने साथ नहीं रख पाती।



संगीत

संगीत की बात करें तो फिल्म में 'ओ मेरे दिल के चैन', 'सच कह रहा है दीवाना', 'हम किसी से कम नहीं' और 'लग जा गले' जैसे पुराने हिट गानों के रीमिक्स हैं। फिल्म की निर्माता यूडली फिल्म्स, सारेगामा का हिस्सा है, जिसके पास पुराने हिंदी गानों का बड़ा खजाना है। अब गानों के अधिकार होना और उन्हें नए अंदाज में पेश करना दो अलग बातें हैं। इनके रीमिक्स सुनकर पुराने वर्जन दोबारा सुनने का मन करता है। नए गानों में न पुरानी धुनों वाला असर है और न ही ऐसी कोई धुन, जो फिल्म के बाद याद रहे।