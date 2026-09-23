वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस: कम बजट की ‘हनुमान अंश’ का विदेशों में भी दबदबा, इतने करोड़ कमाकर बनाया नया रिकॉर्ड

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विज्ञापन भारत में 7 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' कमाई के मामले में थमने का नाम नहीं ले रही है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी यह फिल्म आए दिन नए-नए रिकॉर्ड बना रही है। नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी इस फिल्म ने जब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करना शुरू कर दिया था, तब इसके मेकर्स ने फैसला किया कि वह बाबा के जन्मदिन पर यानी 11 सितंबर को इसे वर्ल्डवाइड रिलीज करेंगे। अब रिलीज के 12 दिनों में ही इस फिल्म ने नया रिकॉर्ड बना दिया है।

'हनुमान अंश' ने बनाया कौन सा रिकॉर्ड?

फिल्म 'हनुमान अंश' सिर्फ 12 दिनों में ओवरसीज कलेक्शन के मामले में $3.5 मिलियन यानी लगभग 33.48 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई अपने नाम कर चुकी है। खास बात ये है कि इसी के साथ यह फिल्म साल 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओवरसीज ग्रॉसर बनकर सामने आई है।

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कितना हुआ फिल्म का बिजनेस?

विदेशों में फिल्म का प्रदर्शन इसलिए भी खास है, क्योंकि भारत में इसकी शुरुआत काफी छोटी थी। 'हनुमान अंश' ने भारत में पहले दिन करीब 10 लाख रुपये की कमाई की थी। इसके बाद आने वाले हफ्तों में फिल्म की कमाई लगातार बढ़ती गई।



ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म की भारत में नेट कमाई अब 280.93 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है, जबकि 47 दिनों में इसकी दुनिया भर की ग्रॉस कमाई 366.45 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है।



विदेशों की कमाई ने फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय रिलीज के पहले छह दिनों में ही फिल्म ने विदेशों में 20.25 करोड़ रुपये कमा लिए थे। इसमें से ओपनिंग वीकेंड में 14.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी।

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